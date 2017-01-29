 الشرعية تواصل التقدم في المخا.. ومقتل 19 حوثيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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الشرعية تواصل التقدم في المخا.. ومقتل 19 حوثيا

الشرعية تواصل التقدم في المخا.. ومقتل 19 حوثيا
المناطق - وكالات

أفاد مسؤول عسكري، السبت، بأن القوات الحكومية اليمنية أحرزت تقدماً في مدينة المخا المطلة على البحر الأحمر.

وقال المصدر إن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، مدعومة بالتحالف العربي استعادت مقر الشرطة، وشوارع عدة تحيط به في المدينة مساء الجمعة.

من جهتها، ذكرت مصادر طبية في مدينة الحديدة شمالاً، التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم، إن 19 متمرداً قتلوا وأصيب 23 آخرون في معارك الجمعة، على ساحل البحر الأحمر.

وقال المسؤول العسكري إن المنفذ الوحيد المتبقي لفرار المتمردين، هو من الجهة الشمالية بعدما حاصرت القوات الحكومية المدينة من جهتي الشرق، والجنوب فيما تسيطر بوارج ومروحيات أباتشي تابعة لقوات التحالف، على واجهتها البحرية.

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