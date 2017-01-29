 شاهد.. آلاف الطيور السوداء تغزو مدينة هيوستن الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. آلاف الطيور السوداء تغزو مدينة هيوستن الأمريكية

المناطق - وكالات

أظهرت لقطات مصورة تشبه ما نشاهده في أفلام الفانتازيا، آلاف الطيور السوداء وهي تحلّق على ارتفاع منخفض فوق أحد شوارع مدينة هيوستن الأمريكية، أكبر مدن ولاية تكساس.

وظهرت الطيور وهي تحلق في سماء مدينة هيوستن المغطاة بالغيوم الداكنة، حيث توافدت الطيور تباعا إلى المكان، حتى وصل عددها إلى الآلاف.

وكان عدد الطيور كبيرا لدرجة أنها اصطدمت بواجهات السيارات التي كانت تنطلق بسرعة على طرقات المدينة السريعة.

وطغت أصوات الطيور التي انتشرت في السماء بأعداد هائلة، على المشهد الذي يذكرنا بفيلم الرعب “الطيور” من إخراج ألفريد هيتشكوك والذي يروي قصة بلدة في كاليفورنيا هاجمتها الطيور وأرعبت سكانها.

ويأتي مقطع الفيديو بعد أسابيع قليلة لمشهد مماثل يظهر أسرابا من الطيور وهي تهاجم شاحنة أثناء سيرها على طريق سريعة، وفقاً لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

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