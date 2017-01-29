اليمن.. المخا مركزا لقوات التحالف للهجوم على الحديدة

ذكرت مصادر عسكرية في الحكومة الشرعية في اليمن، إن التحالف سيحول المخا الى قاعدة لعمليات عسكرية أخرى تستهدف قطع الإمدادات بشكل كامل عن الحوثيين في جنوب وغرب تعز عن طريق السيطرة على الطريق الرئيسي المؤدي الى محافظة الحديدة.

وحسب هذا السيناريو، فإنه فِي حال فشلت الجهود الدبلوماسية في استئناف محادثات السلام فان القوات الموالية للحكومة اليمنية، وبإسناد من قوات التحالف البحرية والجوية ستهاجم ميناء الحديدة الذي يعد ثاني أكبر موانئ البلاد بعد ميناء عدن وهو أهم ميناء للمحافظات الخاضعة لسيطرة المقاتلين الحوثيين وعبره تصل 70‎‎ % من واردات الغذاء.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الطريق الساحلي الرابط بين ميناء المخا ومحافظة الحديدة، منطقة عسكرية، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن أماكن تجمعات المسلحين الحوثيين .

وتخطط هذه القوات للسيطرة على معسكر خالد بن الوليد اكبر واهم المعسكرات في شرق المخا والتقدم الى منطقة البرح لإغلاق الطريق الرئيسي الاخر الذي يربط محافظة تعز بمحافظة الحديدة الذي يمر من خلاله أغلب تعزيزات الحوثيين العسكرية والبشرية والإمدادات اللوجستية.