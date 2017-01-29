 حركة مقاومة تتشكل في الولايات المتحدة ضد ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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حركة مقاومة تتشكل في الولايات المتحدة ضد ترامب

حركة مقاومة تتشكل في الولايات المتحدة ضد ترامب
المناطق - وكالات

بدأت حركة “مقاومة” على مواقع التواصل الاجتماعي ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ضوء مساعيه للتحكم في المعلومات والإعلام.

وبدأت هذه الحركة بعد شطب تغريدات وبيانات من مواقع وحسابات أمريكية رسمية كانت محرجة للرئيس الجديد، من بينها تقارير حكومية عن التغير المناخي الذي يطعن ترامب في حقيقته.

وخرج البعض على تويتر بأسماء “بديلة” حيث زعموا أنهم موظفون في الحكومة الفدرالية يمارسون حقهم في حرية التعبير، وتصاعدت هذه المقاومة لتتحول إلى حركة.

نثرت أولى بذور التمرد “وكالة المتنزهات القومية” التي تعرضت لهجوم من الإدارة الجديدة بسبب الصور التي نشرتها على موقعها وتظهر حجم الحشد الذي حضر لمشاهدة تنصيب ترامب مقارنة مع الحشد الذي شاهد تنصيب الرئيس السابق باراك أوباما قبل ثماني سنوات.

وبعد شطب هذه التغريدات، صدرت تغريدات من حساب باسم وكالة المتنزهات القومي — الذي ذكرت بعض التقارير أن صاحبه موظف سابق في الوكالة – يوفر روابط لدراسات حول التغير المناخي، وعندما تمت إزالة هذه الروابط، ظهر حساب جديد لوكالة المتنزهات على تويتر وحصل على 1,2 مليون متابع خلال أيام قليلة. ووصف الحساب بأنه “فريق #المقاومة غير الرسمي لجهاز المتنزهات”.

وقالت هذه المجموعة في واحدة من أولى تغريداتها “لا نريد أية مشاكل. كل ما نريده هو استمرار تدفق علوم المناخ +التي تشتمل على حقائق دقيقة+ تتدفق إلى المؤسسات الأمريكية”.

وخلال الأيام القليلة التي تلت ظهرت عشرات حسابات تويتر “المتمردة” أو “البديلة” ومن بينها حساب يتعلق بالإدارة القومية للمحيطات والغلاف الجوي (لوكالة الفضاء)، وحساب بديل لإدارة الاغذية والادوية.

وظهر حساب آخر باسم “حقائق بديلة” على تويتر أصبح له أكثر من 150 ألف متابع، ويهدف إلى توفير البيانات التي قد تخفيها وكالة حماية البيئة.

وجاء على هذا الحساب “قد يستطيع أن يأخذ حسابنا الرسمي على تويتر، ولكنه لن يستطيع أبداً أن يأخذ حريتنا” مضيفاً “نقاوم بشكل غير رسمي”.

وبدأت هذه الرسائل في جذب الانتباه مع هاشتاغات من بينها “قاوموا ترامب” و”حقائق عن المناخ”، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت هذه الرسائل مصدرها الموظفين الفدراليين أنفسهم.

وطبقاً لعدد من التغريدات فإن عدداً من حسابات تويتر نقلت إلى أشخاص خارج الحكومة لتجنب أية إجراءات عقابية.

ونفى المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر أن تكون الإدارة تحاول قمع حرية التعبير بين موظفي الإدارة الفدرالية.

وقال رداً على سؤال حول ما إذا كان البيت الأبيض أمر بحملة قمع “لم يصدر أي شيء بهذا الشأن من البيت الأبيض”.

ولكن بحسب صحيفة “واشنطن بوست” أعرب ترامب شخصياً عن غضبه لرئيس وكالة المتنزهات القومية بسبب صور التنصيب، وأمره بأن ينشر صوراً تظهر أعداداً أكبر من الحشود في حفل تنصيبه.

 

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