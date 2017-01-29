6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق

يعد السمك من الوجبات الشهية والمغذية في نفس الوقت، حيث تحتوي الأسماك على الفوسفور والمواد المضادة للأكسدة والعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم.

إلا أن عملية طهي السمك ينتج عنها رائحة مزعجة تدوم في المطبخ لوقت طويل، لكن هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد ربة المنزل على التخلص من روائح طهي السمك خلال دقائق معدودة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- طهي الأسماك في الحال

كلما تم تخزين الأسماك في الثلاجة، كلما ازدادت رائحتها سوءاً قبل وبعد الطهي، لذلك ينصح بطهي الأسماك مباشرة حال شرائها من السوق.

2- نقع الأسماك في الحليب

قد تكون هذه النصحية غريبة لكنها مفيدة في التخلص من رائحة السمك المزعجة، حيث يحتوي الحليب على مادة بروتينية تسمى الكازين، تلتصق بثلاثي ميثيل الأمين الذي يعطي الأسماك رائحتها المزعجة، وعند شطف الأسماك من الحليب يتم التخلص من هذه المادة.

3- شرائح البطاطا

تساعد شرائح البطاطا على التخلص من روائح الأسماك المزعجة، حيث تقطع بعض شرائح البطاطا ويرش عليها الملح وتنقع مع الأسماك قبل طهيها.

4- انشر رائحة زكية في المطبخ

حاول أن تستبدل رائحة الأسماك المنفرة بروائح أخرى محببة مثل روائح غلي القهوة أو الشاي والنعناع، فهي تساعد على طرد الروائح المزعجة.

5- مغلي الليمون

اقطع حبة ليمون من المنتصف واتركها لتغلي على النار في الماء لمدة 10 دقائق داخل المطبخ.

6- تنظيف المايكروويف

إذا كنت تستخدم فرن المايكروويف لتسخين الأسماك، ضع منشفة مبللة بالماء والصابون داخل الفرن، واتركها لتسخن لبضع دقائق، ثم دعها تبرد بعد ذلك للتخلص من الروائح الكريهة.