 6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بن فحاس يتفقد معرض الأسر المنتجة بالجنادرية فيديو صادم .. تحليق طالبتين في مظلة ينتهى إلى “كارثة” انخفاض قيمة الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد توزيع 120 ألف وحدة سكنية في 3 مناطق منتصف فبراير المقبل بوصلة المواطنين تتحول إلى إيجار العقارات.. يرفضون الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات 6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق حركة مقاومة تتشكل في الولايات المتحدة ضد ترامب شاهد.. رجل يبيع ابنه لإرضاء زوجته بشراء سيارة.. والطفل يصرخ من شدة البرد اليمن.. المخا مركزا لقوات التحالف للهجوم على الحديدة كندا تصفع ترامب.. رحّبت بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي شاهد.. آلاف الطيور السوداء تغزو مدينة هيوستن الأمريكية

6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق

6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق
المناطق - وكالات

يعد السمك من الوجبات الشهية والمغذية في نفس الوقت، حيث تحتوي الأسماك على الفوسفور والمواد المضادة للأكسدة والعديد من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم.

إلا أن عملية طهي السمك ينتج عنها رائحة مزعجة تدوم في المطبخ لوقت طويل، لكن هناك بعض الطرق البسيطة التي تساعد ربة المنزل على التخلص من روائح طهي السمك خلال دقائق معدودة بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- طهي الأسماك في الحال

كلما تم تخزين الأسماك في الثلاجة، كلما ازدادت رائحتها سوءاً قبل وبعد الطهي، لذلك ينصح بطهي الأسماك مباشرة حال شرائها من السوق.

2- نقع الأسماك في الحليب
قد تكون هذه النصحية غريبة لكنها مفيدة في التخلص من رائحة السمك المزعجة، حيث يحتوي الحليب على مادة بروتينية تسمى الكازين، تلتصق بثلاثي ميثيل الأمين الذي يعطي الأسماك رائحتها المزعجة، وعند شطف الأسماك من الحليب يتم التخلص من هذه المادة.

3- شرائح البطاطا
تساعد شرائح البطاطا على التخلص من روائح الأسماك المزعجة، حيث تقطع بعض شرائح البطاطا ويرش عليها الملح وتنقع مع الأسماك قبل طهيها.

4- انشر رائحة زكية في المطبخ
حاول أن تستبدل رائحة الأسماك المنفرة بروائح أخرى محببة مثل روائح غلي القهوة أو الشاي والنعناع، فهي تساعد على طرد الروائح المزعجة.

5- مغلي الليمون
اقطع حبة ليمون من المنتصف واتركها لتغلي على النار في الماء لمدة 10 دقائق داخل المطبخ.

6- تنظيف المايكروويف
إذا كنت تستخدم فرن المايكروويف لتسخين الأسماك، ضع منشفة مبللة بالماء والصابون داخل الفرن، واتركها لتسخن لبضع دقائق، ثم دعها تبرد بعد ذلك للتخلص من الروائح الكريهة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>