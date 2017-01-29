 بوصلة المواطنين تتحول إلى إيجار العقارات.. يرفضون الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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بوصلة المواطنين تتحول إلى إيجار العقارات.. يرفضون الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات

بوصلة المواطنين تتحول إلى إيجار العقارات.. يرفضون الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات
المناطق - الرياض

تحولت بوصلة المواطنين في الآونة الأخيرة إلى إيجار العقارات، بدلا من تملكها، وذلك ترقبا منهم لانخفاض الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بتأثير من رسوم الأراضي البيضاء والركود الذي يسيطر على القطاع العقاري.

وفي جولة على أحياء الرياض، قال مختصون ومكاتب عقارية، إن المواطنين يفضلون الإيجار في الوقت الحالي على الرغم من انخفاض أسعار البيع، لانتظارهم مزيدا من التراجعات، علاوة على طرح الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان.

فيما توقع آخرون، استمرار انخفاض أسعار العقارات إلى نقطة التعادل بين قدرة المواطن الشرائية وسعر العقار، ويصبح سعر العرض قريبا من قدرة المواطنين على الطلب، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وعلى الرغم من تفاوت أسعار العقارات في أحياء العاصمة بحسب الجولة، إلا أن المكاتب العقارية أجمعت على انخفاضها بنسب راوحت ما بين 15 و30 في المائة خلال كانون الثاني (يناير)، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

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