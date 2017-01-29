توزيع 120 ألف وحدة سكنية في 3 مناطق منتصف فبراير المقبل

تعتزم وزارة الإسكان البدء في توزيع 120 ألف وحدة سكنية، في ثلاث مناطق هي “الرياض، القصيم، مكة”، منتصف شباط (فبراير) المقبل.

وقال مصدر مطلع في وزارة الإسكان، إن تخصيص هذه المناطق الثلاث جاء نتيجة جاهزية المشاريع السكنية فيها، التي قامت بإنشائها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق ومحافظات المملكة، مؤكدا استعداد الوزارة تنفيذ مهامها المنوط بها، ومنها توزيع نحو 6500 منتج سكني شهريا، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمّن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق المملكة، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الجاري ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والمصارف والمؤسسات التمويلية.

ولفتت الوزارة، إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمّة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.