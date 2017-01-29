بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد

أفادت مصادر، بأن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل إبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى.

وتأتي في مقدمة هذه البنود، استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يتم فرض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.

وبينت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية للدول الأخرى التي تستقدم العاملة للكفيل من قبل مكتب الاستقدام مباشرة، إلا أن ذلك سيتبدل مع العمالة الإثيوبية، حيث سيتم استقدامها أولا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ومن ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة من خلال التأجير المنتهي بنقل الكفالة، في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له من خلال فترة التأجير التي قضتها، وتصل إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص مكاتب الاستقدام على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بشكل كبير للعمل في المملكة، كما أنها ستقلل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين، حيث إنه عند إعادتها للمكتب سيكون لديه الفرصة في تأجيرها لشخص آخر، إلا أن الآخرين باستطاعتهم الاطلاع على سجل العاملة والفترات التي عملت فيها لدى الآخرين وأسباب عدم التوافق فيما بينهم.