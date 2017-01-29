 بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بن فحاس يتفقد معرض الأسر المنتجة بالجنادرية فيديو صادم .. تحليق طالبتين في مظلة ينتهى إلى “كارثة” انخفاض قيمة الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد توزيع 120 ألف وحدة سكنية في 3 مناطق منتصف فبراير المقبل بوصلة المواطنين تتحول إلى إيجار العقارات.. يرفضون الشراء انتظارا لمزيد من الانخفاضات 6 طرق مذهلة للتخلص من رائحة السمك في دقائق حركة مقاومة تتشكل في الولايات المتحدة ضد ترامب شاهد.. رجل يبيع ابنه لإرضاء زوجته بشراء سيارة.. والطفل يصرخ من شدة البرد اليمن.. المخا مركزا لقوات التحالف للهجوم على الحديدة كندا تصفع ترامب.. رحّبت بالمهاجرين ردا على الحظر الأمريكي شاهد.. آلاف الطيور السوداء تغزو مدينة هيوستن الأمريكية

بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد

بنود جديدة بشأن العمالة المنزلية الإثيوبية.. أولها تأجيرها 3 أشهر قبل نقل كفالتها للأفراد
المناطق - الرياض

أفادت مصادر، بأن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل إبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي عديدا من البنود والإجراءات الجديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات الاستقدام مع الدول الأخرى.

وتأتي في مقدمة هذه البنود، استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يتم فرض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.

وبينت المصادر وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية للدول الأخرى التي تستقدم العاملة للكفيل من قبل مكتب الاستقدام مباشرة، إلا أن ذلك سيتبدل مع العمالة الإثيوبية، حيث سيتم استقدامها أولا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ومن ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة من خلال التأجير المنتهي بنقل الكفالة، في حال رغب الفرد وكانت العاملة مناسبة له من خلال فترة التأجير التي قضتها، وتصل إلى ثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه الخطوة من شأنها توسيع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص مكاتب الاستقدام على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بشكل كبير للعمل في المملكة، كما أنها ستقلل نسب الخسائر للمكاتب في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين، حيث إنه عند إعادتها للمكتب سيكون لديه الفرصة في تأجيرها لشخص آخر، إلا أن الآخرين باستطاعتهم الاطلاع على سجل العاملة والفترات التي عملت فيها لدى الآخرين وأسباب عدم التوافق فيما بينهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>