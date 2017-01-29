فيديو صادم .. تحليق طالبتين في مظلة ينتهى إلى “كارثة”

أصيبت طالبتان مصريتان بكسور خطيرة ومضاعفة، إثر سقوطهما من مظلة خلال رحلة جامعية بالفيوم.

وكانت الطالبتان (أماني ياسر ونوران ياسر) من مدينة بورسعيد في رحلة جامعية مع زملائهما إلى منطقة وداي الريان بالفيوم، حيث طلبتا ركوب باراشوت، وعقب صعودهما انزلق خطاف المظلة وسقطتا على الأرض من ارتفاع عال وسط صراخ زميلاتهما.

وتم نقل الطالبتين لمستشفى الفيوم العام في حالة خطرة، حيث تبين إصابتهما بكسور مضاعفة في أنحاء متفرقة من جسديهما.

وتجري السلطات المصرية تحقيقا عاجلا في الحادث الذي أثار استياء المغردين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي .