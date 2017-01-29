بن فحاس يتفقد معرض الأسر المنتجة بالجنادرية

تفقد أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس معرض الأسر المنتجة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ31 بالجنادرية متابعاً سير العمل بإكمال التجهيزات اللازمة بالمعرض الذي نفذته الجمعية بتوجيهات كريمة من سمو أمير منطقة عسير – رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتجول فضيلته على أرجاء المعرض مطلعاً على سير العمل عن كثب موجهاً ببعض اللمسات النهائية لإخراج المعرض بالمستوى الجميل التي تتمتع به المنطقة تراثياً وحضارياً .

يشار الى أن الأسر المنتجة المشاركة بالمهرجان تأتي بإشراف ومتابعة ودعم جمعية البر بأبها لحرصها على دفع الشباب والشابات للعمل الشريف والكسب الكريم ليكونوا لبنات بناء في هذا الوطن الغالي .