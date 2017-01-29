فوائد الرياضه قبل الافطار الصباحي وأهميتها

الرياضة تعتبر من اهم الامور التي يحرص عليها الاشخاص لتقليل الوزن الزائد او للحفاظ على اللياقة البدنية في هذا المقال تعرف على اهمية الرياضة الصباحية قبل الافطار ونصائح عامة للممارسة الرياضة اثناء الحمية الغذائية .

تعد ممارسة الرياضة بشكل من أفضل الممارسات للحفاظ على الجسم فكلما زادت الحركة و النشاط كلما زادت صحة الجسم و حيوتيه ، من أهم الفوائد للحركة و النشاط البدني تقلل الرياضة بشكل عام من مخاطر الإصابة بأمراض القلب و الأوعية الدموية و تسيطر على الوزن و تحافظ عليه بالإضافة إلى أنها مصدر للقضاء على الإكتئاب و التوتر كما أنها تحسن من صحة جميع أعضاء الجسم و لكن يجب الحذر كلما زادت الرياضة شقاءًا كلما قلت فائدتها للجسم .



أهمية ممارسة الرياضة :

– تعد ممارسة التمارين الرياضية هي الوسيلة الأفضل و الأمثل للمحافظة على لياقة الجسم البدنية لأنها تحسن من وظائف القلب و تعمل على رفع كفاءتها كما أفاد الكثير من الخبراء و العلماء أن ممارسة 10 دقائق من التمارين يوميًا تساعد على صحة القلب لأنها تحسن من وظائف القلب و تقي من تصلب الشرايين و أجهزة الدورة الدموية و تساعد على تحسين التنفس و تحسين الهضم .

– تعمل الرياضة على تعزيز مناعة الجسد ضد الجراثيم و السموم .

– تقلل الرياضة من شهية الجسم للطعام كما أنها تساعد بشكل فعال في عمليات الحرق بصورة فعالة .

– تساعد الرياضة بشكل كبير على التحكم في مستوى السكر بالدم و تقي من حالات إرتفاع ضغط الدم .

– تساعد الرياضة في علاج حالات إضطرابات النوم .

– تساعد الرياضة على تقوية الذاكرة بشكل كبير .

– تساعد الرياضة على التقليل من مستويات الكوليسترول بالدم .

– تقي الرياضة من أمراض السمنة .

– تشعر الرياضة الشخص الممارس لها بالثقة و الحيوية و الرشاقة و خفة حركة الجسم .

من الرياضات التي تساعد في القدرة على التحمل و تفقد الوزن المشي ، الجري ، التنس ، السباحة ، ركوب الدراجات ، التزحلق ، الجولف ،تمارين الجيم .

فوائد الرياضه قبل الفطور :

أولًا : يتفق جميع المتخصصون و الخبراء على أن افضل الأوقات لممارسة الرياضة هي قبل تناول الأفطار بساعة أو ساعتين ثم الفطور لتعويض الجسم السوائل و الأملاح المعدنية المفقودة أثناء أداء التمارين الرياضية كما أنها تمهد المعدة لهضم امثل للطعام لتلافي مشاكل عسر الهضم

ثانيًا : للراغبين في إنقاص أوزانهم فإن أداء التمارين الرياضية بعد الإستيقاظ مباشرة قبل تناول وجبة الفطور مهم للغاية من أجل حفظ الوزن حيث أن مخزن الكربوهيدات تكون فارغة فيقوم الجسم بتزويد من الطاقة اللازمة له من الدهون المخزنة بالجسم ، مع الحرص في عدم المبالغة لأن استنذاف المزيد من الطاقة المخزنة بالجسم يؤدي إلى عدم التركيز طوال اليوم و الإرهاق و التعب يمكن تناول الماء و بعض الفاكهة قبل أداء التمارين الشاقة .

ثالثًا : مقيدة لمرضى السكري لان الحركة و الرياضة على معدة فارغة تشجع العضلات على إمتصاص الجلوكوز مما يساعدهم على السيطرة على الانسولين بشكل أفضل .

رابعًا : يحذر الكثير من الأطباء من تلك الفعل يوميًا بل مرة في الأسبوع من أجل إذابة الدهون العالقة بالجسم بالإضافة إلى مساعدة الجسم صحيًا .

خامسًا : ممارسة التمارين الرياضية الهوائية كالركض و المشي في الهواء الطلق تقلل بدرجة كبيرة من التأثيرات السيئة التي يكتسبها الإنسان أثناء العطلات كالنوم المتأخر و العادات الغذائية الضاره يمكن التريض قليلًا قبل الفطور لمساعدة على إزالة الضرر الواقع على الجسم و من اجل حيوتيه و تجديه .

سادسًا : تساعد الرياضة قبل الفطور على تنشيط جميع عمليات الأكسدة و الزيادة من نشاط الكبد و تنشيط عمليات الأيض و التمثيل الغذائي .

سابعًا : تؤثر الرياضة بشكل إيجابي على الجهاز العضلي و تخلص الجسم من الشحوم التي تتسبب بها السكريات .

ثامنًا : تقومي الرياضة من أداء الجهاز المناعي و تزيد من قدرة الجسم على مقاومة الأمراض .

تاسعًا : تقضي الرياضة بشكل عام على حالات الكسل و الخمول العام عند الإستيقاظ .



فوائد الرياضة الصباحية بشكل عام :



1- تساعد التمارين الرياضية على تنمية القدرات العقلية بشكل عام تعمل على تنبه العقل و تقضي على جميع مشاكل التذكر و النسيان و كل تلك المشاكل إذا استمرت عليها فترة من الوقت سوف تتخلص من النسيان بشكل كبير بالإضافة لتحسين القدرات العقلية .

2- تقضي الرياضة خصوصًا الصباحية على مشاكل إضطربات النوم فالأشخاص الممارسون للرياضة بشكل عام ليس لديهم أي مشاكل مع النوم كالأرق و عدم النوم ، كما أن الرياضيون يحتاجون عدد أقل من الساعات الرياضية غير الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة يحتاجون إلى عدد ساعات أكثر من الرياضين بالإضافة إلى الخمول و الكسل .

3- تساعد التمارين الصباحية على زيادة معدل الحرق بالجسم بالإضافة إلى تنظيم شهية الطعام منها رياضة البيلاتس .

4- الهرمونات التي يفرزها الجسم أثناء التمارين تعمل على تنظيم ضغط الدم و معدل ضربات القلب بالإضافة إلى تدفق الدم إلى العضلات .

5- يقول بعض الممارسون للرياضة في الصباح أن بدء اليوم بأداء التمارين الرياضية لا تجعل اليوم مزدحم بالمشاغل لأنها تخفف من ضغط اليوم و الإسترخاء و مزيد من النشاط .

6- التركيز التوقيت بالطبع عامل ضروري في أداء التمرينات، حيث إنه يؤثر سلباً أو إيجاباً على شعورك تجاه التمرين، وبما أنك في الصباح تكون صافي الذهن وعالي التركيز مليئاً بالحيوية والنشاط، فهذا هو إذن أفضل وقت للبدء في ممارسة التمرينات، وفي المقابل تمدك الرياضة الصباحية بنوع من الإحساس الإيجابي والنشاط المفعم بالحيوية.

7- المواظبة من أحد مميزات أداء التمرينات في الصباح أنك تكون خالي البال من أي مسؤوليات أو أعباء يومية، والتي تظهر عادة مع التقدم في النهار والذهاب للعمل، ولهذا فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة الصباحية يكونون أكثر قدرة على المواظبة والمحافظة على مواعيد التدريب، حيث إن المسؤوليات الحياتية لم تبدأ بعد، إضافة إلى أنه في كثير من الأحيان يمكن أن تلغي موعد التمرين لأنك مرهق من العمل، ولا تستطيع تحمل المزيد، وهذا لن تجده في التمارين الصباحية.

8- الإنتاج يظن بعض الناس أن أداء التدريبات قبل الذهاب إلى العمل ستكون عملية متعبة ومرهقة للجسم، لكن الحقيقة أن الرياضة الصباحية تعطيك دفعة قوية من النشاط والحيوية، خصوصاً إذا حرصت على الاستحمام بعد التدريب، وهو الأمر الذي يؤثر إيجاباً على إنتاجك في العمل، ويمدك بمزيد من الثقة والتفاؤل.

9- قليل من الضغوط ممارسة الرياضة الصباحية تمدك بالمشاعر التي تجنبك كثيراً من الضغوط أثناء العمل، فالأشخاص الذين يحافظون على أداء التمارين في الصباح يشعرون بثقة في النفس وسلطة عليها أكثر من غيرهم، كما أنهم يجيدون الموازنة بين العمل وباقي أعباء الحياة.

10- علاقة مع القهوة أنت بالفعل تتناول القهوة في الصباح عادة، ولحسن الحظ فإن تناول القهوة في الصباح يعزز من قدرتك على التحمل ويحسن من طريقة أدائك التمارين، فشرب فنجان من القهوة قبل التمرين يساعد في حرق مزيد من السعرات الحرارية عند ممارسة التمرينات، هذا على الرغم من أن تناول الكثير منها قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

11- الإفطار ممارسة التمرينات الصباحية يعمل على إذكاء شهيتك لتناول وجبة الإفطار، التي غالباً ما يهملها كثير من الناس لأسباب مختلفة، منها بالطبع عدم الرغبة في التأخير عن العمل، وقد أثبتت الدراسات أن تناول الإفطار يساعد الفرد في اتخاذ قرارات صائبة على مدار اليوم، فهنيئاً لك!

12- حرق دهون أكثر بالرغم من أن هناك دراسات متضاربة حول جدوى أداء التمرينات قبل تناول أي وجبة، أشارت دراسة حديثة إلى أن ممارسة الرياضة الصباحية قبل الإفطار يساعد على حرق الدهون بنسبة 20% أكثر من أي وقت آخر، ولكن يجب ألا تنتظر إلى الغداء ليكون وجبتك الأولى، بل عليك تناول الإفطار بعد أداء التمارين وقبل البدء في العمل؛ لأن ذلك يعمل على ترشيد شهيتك بدلاً من الإفراط في تناول الأكل بعد ذلك، بالإضافة إلى أن الرياضة الصباحية تساعدك على حرق سعرات حرارية على مدار اليوم أكثر منها لو أديت التمارين في المساء.

13- الحياة الاجتماعية هل أعطيت صديقاً لك من قبل موعداً بعد الفجر؟ بالتأكيد لا، فهذا ليس وقت مواعيد ولقاءات، ولكن من الممكن شغله بأداء التمارين الرياضية حتى تتفرغ باقي اليوم لأداء المهمات والمسؤوليات التي تضطلع بها.



أن الرياضة الصباحية تشحن الجسم بالطاقة ؟

إن الرياضة مدة 10 دقائق في الصباح تعادل اكثر من30 إلي 50 دقيقة من الرياضة المسائية ولها فائدة كبيرة على الجسم والعضلات

بدأ اليوم برياضة صباحية مناسبة يزيد من حركة الاستقلاب أو التمثيل الخلوي لمدة ساعات طويلة من النهار وتمتد إلي 24 ساعة

الرياضة الصباحية تشحن الجسم بطاقة كبيرة حيث يبدأ الإنسان يومه وذهنه متفتحا.

تنشيط التمثيل الخلوي وازدياد الطاقة الداخلية في جسم الإنسان من شأنه أن ينظم فيزيولوجية الأعضاء مثل جهاز الدوران والجهاز التنفس والجهاز الهضمي.

الرياضة الصباحية تنظم الشهية للطعام و لنوعية الغذاء الذي يختاره الإنسان.

الرياضة الصباحية تنظم الإنسان من الداخل والخارج.

من المفيد جدا بدأ الرياضة في مواعيد محددة من ساعات الصباح وتكون هذه المواعيد ثابتة حتى يتعود الجسم عليها.

الرياضة تؤدى إلي ازدياد المقدرات الفكرية لدى الإنسان في قمة نشاطه الفكري بعد ممارسة الرياضة بثلاث إلي أربع ساعات على الأقل.

إذا وجد التمرين المناسب إلي الجسم والمفيدة تكون الرياضة الصحيحة.

وإذا أُجلت التمارين إلي ساعات متأخرة من النهار يمكن أن تنخفض الفرصة لإجرائها بسبب انشغال الإنسان بمهام الحياة اليومية وعندما تنضغط الأمور تصبح الرياضة أخر ما يفكر به الإنسان.

الرياضة تحسن نوعية النوم بشكل كبير وتقلل نسبة الأرق والقلق الليلى الذي يؤثر على الصحة والمقدرات الفكرية بشكل عام.

لا تستهن بعشرة دقائق مشيا يوميا لمدة ثلاث مرات أو أربع مرات إذا كان وقتك ضيقا لا يسمح بممارسة الرياضة … فالمشي هام لصحتك … مفيد لقلبك

وعلى حسب دراسات جامعة ماساشوتسي الأمريكية فإن ممارسة رياضة المشي تساهم في زيادة نسبة الكوليسترول النافع.

إذا مشيت يوميا بما يعادل 3 – 5 أميال اسبوعيا يعالج البرد والنزلات البردية الأنفلونزا لأن المشي يقوي المناعة الذاتية ويحميك من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام ويقوي الذاكرة العقلية وكذلك ثبت طبيا أن ممارسة رياضة المشي تخفض ضغط الدم العصبي . التوتر الذي

يسبب القرحة. أو السكري . أو الصداع النصفي.

كذلك يقلل المشي لمدة 4 ساعات اسبوعيا من فرص الإصابة بسرطان الثدي عند النساء.



لماذا الرياضة الصباحية هي الأفضل ؟

أثبتت التقارير الطبية والأبحاث العلمية أن ممارسة الرياضة بالصباح هي الأفضل.

وذلك لأن ممارسة الرياضة الصباحية أكثر تعودا لتصبح روتينا سهلا يمكن ممارسته يوميا لعدم وجود مداخلات أو انشغالات مهنية أو منزلية .خاصة قبل وجبة الإفطار.

الرياضة الصباحية أفضل ثلاث أضعاف من ممارسة الرياضة المسائية من حيث الفوائد الصحية العديدة.

فهي تساعد على حرق الدهون أسرع وتسرع بحرق السعرات الحرارية كما تسارع في عمليات التمثيل الغذائي.

استيقظ مبكرا قبل موعدك المعتاد بربع ساعة يوميا مارس الرياضة المشي . بطريقتك الصحية سواء بالتمدد أو الإيروبيكس.

تمرن قبل تناول طعام الإفطار بنصف ساعة .. لأن التمارين بعد الأكل غير صحية… تؤدي لارتباك الهضم .المعدة القئ أو الغثيان . وتساعد الرياضة قبل تناول الأكل على حرق السعرات الحرارية أسرع.



نصائح لممارسة الرياضة أثناء فترة الرجيم :

– بداية التمارين قبل الحمية بأسبوع حتى تعودي نفسك على ممارسة الرياضة ، أو البدء بإنتظام أثناء الحمية لأنها تساعد بشكل فعال على حرق الدهون العالقة بالجسم ، أو على الأقل دهون الطعام المتناول فلا يتراكم مزيد من الدهون داخل الجسم .

– البدء بممارسة الرياضة أول اسبوع في الحمية الغذائية يومين ثم الاسبوع الذي يليه ثلاثة أيام و هكذا بالتدريج حتى يتعود الجسم عن تلك الوافد الجديد عليه و يتأقلم عليه .

– لا تيأسي سريعًا من ممارسة الرياضة في أول الأيام يبدو أن الوزن يزيد و لكن هذا معناه مزيد من الحرق و تكوين العضلات .

– لا تمنعي نفسك من الطعام بشكل كبير بل التوسط و الإعتدال لان الرياضة تتطلب مجهود بدني بالتالي تتطلب طاقة لابد من تناول الخضر و الفاكهة كوجبات خفيفة بين حمياتك الغذائية ، ضروري أكل الخضار لأنه يعطي احساس لدماغ بالشبع .

– من الضروري شرب الماء بكميات كافية لأن الماء يخفف من أعراض الجوع و التعب أثناء ممارسة الرياضة .

– من الضروري تناول الكربوهيدات المعقدة لتمد الجسم بالطاقة اللازمة له لأداء التمارين الرياضية و كذلك البروتين و الألياف و القليل من الدهون يمكن اخذ الدهون من زيوت مثل الزيتون و الكتان بالإضافة إلى النشويات لأنها تمد الجسم بالجلوكوز اللازم لتناسب السكر بالدم .

– لا تتناولى نفس كمية الطعام القليلة أثناء اليوم الرياضي لأن الرياضة بطبيعتها تحرق الطاعة لإعطاء الجسم الطاقة للحركة بل تناولى بإعتدال الخضار و الفاكهة بزيادة عن أيام عدم ممارسة الرياضة .

– لا تغفلي أي عنصر غذائي من طعامك خصوصًا البروتين و القليل من الدهون لأنها تساهم في بناء العضلات .

– تناول الماء وسط أداء التمارين الرياضية ليعادل كمية الماء الذي خرج من الجسم بالتعرق .

– اختيار رياضة سهلة تمارسي بإعتدال كالمشي أو الجري .