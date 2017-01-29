مصرع شخصين وانقطاع الكهرباء عن 130 ألف منزل جراء عاصفة ثلجية في كندا

أعلنت السلطات الكندية عن مصرع شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن 130 ألف منزل جراء عاصفة ثلجية وموجة صقيع ضربت المقاطعات الشرقية للبلاد.

وقال رئيس مقاطعة نيو برونزويك بريان غالانت في مؤتمر صحفي، إن هناك أزمة كبيرة جدا في خطوط نقل الطاقة بسبب العاصفة الثلجية الكثيفة وموجة الصقيع.

وأشار إلى أن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 130 ألف منزل بسبب العاصفة الثلجية شرق البلاد، داعيًا سكان المقاطعة إلى توخي الحذر.

وأوضح المسؤول الكندي أن أربعة أشخاص من عائلة واحدة اختنقوا في منزلهم، بسبب استخدامهم مولدا كهربائيا للتدفئة، مؤكدًا مصرع اثنين منهم.

من جهة أخرى، أعلنت إدارة الكهرباء في نيو برونزويك، تكليف 300 موظف لصيانة خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المقاطعة. وافتتحت السلطات الكندية، 39 مركزًا للتدفئة والحالات العاجلة في إطار جهودها لحل أزمة التدفئة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي.