 محللون يتوقعون تباين الأسواق العالمية وسط ترقب لقرارات ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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محللون يتوقعون تباين الأسواق العالمية وسط ترقب لقرارات ترامب

محللون يتوقعون تباين الأسواق العالمية وسط ترقب لقرارات ترامب
المناطق _متابعات

توقع محللون  أن تشهد مؤشرات الأسواق العالمية تبايناً في أدائها خلال الاسبوع الاخير من يناير الجاري، بالتزامن مع ترقب المستثمرين للمزيد من قرارت ترامب، وتذبذب أسعار النفط.

ومالت أغلب البورصات العالمية في جلسة الجمعة الماضية، للتراجع بعد أن بعض الشركات عن نتائج ضعيفة وتراجع الحماس حيال بفعل بيانات الناتج المحلي الإجمالي بأمريكا.

وأكد باسل أبوطعيمة، المحلل بأسواق المال : إن مسار الأسواق العالمية في الفترة الحالية أصبح معلق بشكل كبير بقرارات الرئيس الأمريكي الجديد.

وبين أبوطعيمة، أن مؤشرات الاسواق الاسهم العالمية تشير الى اقترابها فنيا من مستويات تصحيح قادمة.

وقال أبوطعيمة: إن بعض المستثمرين قد يتجهون للحذر حيال استثمارات الأسهم والدولار الذي ننصح بتجميعه حال دخوله في موجة جني أرباح قوية.

وقال أبوطعيمة: إن التخوفات من عدم استقرار أسعار النفط وتحكم المضاربين بأسعاره حاليا؛ هو ما قد يؤثر على الأسواق الأوروبية سلباً في القترة القادمة.

ونصح أبوطعيمة المتداولين بالاستفادة وحجز الأرباح، وعدم الدخول بأحجام عالية بالأسهم؛ انتظاراً لاتضاح اتجاه النفط وخطط “ترامب”.

في حين نصح حسين السيد محلل الأسواق لدى إف إكس تي إم، المستثمرين المهتمون بالإستراتيجيات طويلة الأجل بتنويع الاستثمارات بالاسهم الامريكية وخصوصا بعد تخطي داو جونز مستوى20 ألف نقطة بأعلى مستوى له فيما يقرب من 18 عامًا.

وقال السيد إن عودة دوران السيولة من السندات للأسهم الغير الدفاعية والتي تتأثر بأوضاع النشاط الاقتصادي يشير إلى أن التفاؤل بشأن زيادة التضخم والنمو يطغى في الوقت الحالي على المخاوف المتعلقة بالنزعة الحمائية التي بتنها ترامب في بعض تصريحاته.

وأضاف السيد إن التداول بالاسهم قد يستمر للاستفادة من هذا الزخم على المدى القصير في زيادة الأرباح لدى بعض المستثمرين.

ونوه السيد الى أن بدأ أسواق الدخل الثابت تقديم عوائد جيدة، إضافة الى موسم أرباح الشركات الذي قدم الى الان نتائج غير قويًة بما يكفي لتبرير المستويات القياسية ربما يلفت الانظار إلى أن هناك تصحيح سيحدث قريبًا

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