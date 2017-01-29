 وفد الأزهر يثمّن دور المملكة في نشر الكتب الإسلامية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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وفد الأزهر يثمّن دور المملكة في نشر الكتب الإسلامية

وفد الأزهر يثمّن دور المملكة في نشر الكتب الإسلامية
المناطق _واس

ثمن عدد من أعضاء اللجنة العليا للدعوة بالأزهر اليوم الصالون الثقافي لجناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 ، خاصة في نشر الكتب الإسلامية التي تتضمن جوهر الثقافة الإسلامية الصحيحة.

وأشادوا بالتنظيم والتنسيق داخل صالات العرض الخاصة بدور النشر المشاركة بالإضافة إلى الإصدارات والأبحاث الجديدة للجامعات السعودية، وعدُّوه بأنه من أرقى الأجنحة المشاركة بالمعرض.

وأوضحوا أن الجناح السعودي قدم صورة مشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يقدم كافة أنواع الدعم للكتاب السعودي حتى بات يحتل مكانة مرموقة في المعارض الثقافية الدولية.

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