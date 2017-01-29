وفد الأزهر يثمّن دور المملكة في نشر الكتب الإسلامية

ثمن عدد من أعضاء اللجنة العليا للدعوة بالأزهر اليوم الصالون الثقافي لجناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 48 ، خاصة في نشر الكتب الإسلامية التي تتضمن جوهر الثقافة الإسلامية الصحيحة.

وأشادوا بالتنظيم والتنسيق داخل صالات العرض الخاصة بدور النشر المشاركة بالإضافة إلى الإصدارات والأبحاث الجديدة للجامعات السعودية، وعدُّوه بأنه من أرقى الأجنحة المشاركة بالمعرض.

وأوضحوا أن الجناح السعودي قدم صورة مشرفة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الذي يقدم كافة أنواع الدعم للكتاب السعودي حتى بات يحتل مكانة مرموقة في المعارض الثقافية الدولية.