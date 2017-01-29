 “الشورى” يناقش تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.. قريباً | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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“الشورى” يناقش تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.. قريباً

“الشورى” يناقش تجنيس أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.. قريباً
المناطق_ الرياض

كشفت مصادر أن اللجنة الأمنية بمجلس الشورى انتهت من دراسة مقترح «تجنيس أبناء السعويات» الذي طرحه أعضاء من المجلس في الدورة الماضية.

من جهته، قال عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية في «الشورى» عطا السبتي وفقاً لـ”عكاظ”، إن اللجنة انتهت من المقترح بشكل كامل، مرجحا وضعه في أجندة جلسات المجلس خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، وسيأخذ طريقه إلى الجدولة حسب أولويات المجلس.

وكان مجلس الشورى استقبل مقترحاً للتعديل في نظام الجنسية السعودية يتم بموجبه تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين، وخرجت اللجنة الأمنية في أكتوبر الماضي بملاءمة المقترح، لتبدأ اللجنة بدراسته تمهيدا لعرضه تحت قبة المجلس.

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