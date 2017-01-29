 “الإسكان”: آلية تخصيص الـ120 ألف وحدة سكنية تخضع لعدد من المعايير.. وأسعارها أقل من السوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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“الإسكان”: آلية تخصيص الـ120 ألف وحدة سكنية تخضع لعدد من المعايير.. وأسعارها أقل من السوق

“الإسكان”: آلية تخصيص الـ120 ألف وحدة سكنية تخضع لعدد من المعايير.. وأسعارها أقل من السوق
المناطق _الرياض

قال المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال آل سعود، إن آلية التخصيص الخاصة بالوحدات السكنية المزمع توزيعها على المستفيدين خلال الثلاث سنوات القادمة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
وأوضح الأمير سعود بن طلال: أن الآلية ستكون منظمة وعادلة ومتوازنة.
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص المنتج السكني بدعم من الدولة بما يتلاءم مع قدرات المواطن المادية وحاجاته الاجتماعية وبمتوسط سعر أقل من السوق.
وحسب البيانات المتوفرة كانت وزارة الإسكان قد أعلنت مؤخراً إطلاق أولى دفعات برنامج “سكني” الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.
وتشمل منتجات وزارة الإسكان 120 ألف وحدة سكنية سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص متنوعة المساحات- حسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة.

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