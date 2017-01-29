 الجيش اليمني يحكم سيطرته على طريق رئيس ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يحكم سيطرته على طريق رئيس ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة

الجيش اليمني يحكم سيطرته على طريق رئيس ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة
المناطق _واس

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات ‏التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من المليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏
إلى جانب ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني ‏محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و ‏‏” أكمة اعلأ ” التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبرت المليشيات على ‏التراجع.

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