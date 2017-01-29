الجيش اليمني يحكم سيطرته على طريق رئيس ‏يربط بين مدينتي المخا والخوخة

أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات ‏التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط ‏بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من المليشيات ‏الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى ‏محافظة الحديدة شمالاً.‏

إلى جانب ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني ‏محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و ‏‏” أكمة اعلأ ” التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.‏

وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبرت المليشيات على ‏التراجع.