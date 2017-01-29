أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
إلى جانب ذلك، أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة هجوم للمليشيا الانقلابية في منطقة الصياحي و ” أكمة اعلأ ” التابعة لمديرية الضباب في مدينة تعز.
وأوضح تقرير عسكري صادر عن محور تعز أن مقاتلي الجيش في المنطقة، أجبرت المليشيات على التراجع.
الجيش اليمني يحكم سيطرته على طريق رئيس يربط بين مدينتي المخا والخوخة
أحكمت قوات الجيش الوطني في اليمن مسنودة بقوات التحالف العربي سيطرتها على طريق رئيس يربط بين مدينة المخاء التي تم تحريرها من المليشيات الانقلابية، ومدينة الخوخة على الطريق المؤدي إلى محافظة الحديدة شمالاً.
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