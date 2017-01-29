اتفاق على توسيع التعاون بين السعودية والأردن

جرى اتصال هاتفي ليل أول من أمس، بين وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأكد الجانبان، خلال الاتصال وفق وكالة الأنباء، تطلعهما إلى العمل معاً لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وما يربطهما بعلاقات أخوة استراتيجية وتاريخية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وثمّن الصفدي مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن دوماً، مؤكداً ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.