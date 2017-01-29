 اتفاق على توسيع التعاون بين السعودية والأردن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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اتفاق على توسيع التعاون بين السعودية والأردن

اتفاق على توسيع التعاون بين السعودية والأردن
المناطق _الرياض

جرى اتصال هاتفي ليل أول من أمس، بين وزير الخارجية عادل الجبير ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. وأكد الجانبان، خلال الاتصال وفق وكالة الأنباء، تطلعهما إلى العمل معاً لخدمة المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وما يربطهما بعلاقات أخوة استراتيجية وتاريخية، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وثمّن الصفدي مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن دوماً، مؤكداً ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

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