 يعلن البنك الاهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2016 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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يعلن البنك الاهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2016

يعلن البنك الاهلي التجاري عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني لعام 2016
المناطق _وكالات

أوصى مجلس إدارة البنك الاهلي التجاري بتاريخ 28-04-1438هـ الموافق 26-01-2017م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2016م على النحو التالي :

1.إجمالي المبلغ الموزع 1,996,903,527 ريال
2.عدد الاسهم المستحقة للأرباح 1,996,903,527 سهم، وذلك بعد خصم أسهم الخزينة.
3.حصة السهم الواحد: 1 ريال.
4.نسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 10%.
5.أحقية الأرباح لمساهمي البنك المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، وسوف يتم الاعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.
6.سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات النقدية لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية والله الموفق .

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