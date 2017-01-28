العيادات التخصصية السعودية تقدم العلاج الطبي لـ 2940 حالة مرضية في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 212

قامت العيادات التخصصية السعودية التابعة للحملة الوطنية السعودية في مخيم الزعتري بتقديم الخدمات الطبية العلاجية لعدد 2940 حالة مرضية من الاشقاء السوريين في كافة التخصصات الطبية خلال الاسبوع 212 من بدء تقديم الخدمات هناك .

سجلات العيادات الطبية دونت خلال هذا الأسبوع عدد 1115 حالة في عيادة الاطفال ممن يعانون من الامراض الموسمية كما استقبلت عيادة القلب 64 مراجع ، والنسائية 162 مراجع ، فيما تلقى 134 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الاسنان ، وتعاملت عيادة الجراحة مع 43 حالة ، والعظام 191 حالة وتعاملت عيادة الجلدية مع 231 حالة قدم لها العلاج المناسب ، وبلغ مراجعي عيادة الاذنية 258 حالة ، أما عيادة المطاعيم فاستقبلت 244طفل قدمت لهم اللقاحات اللازمة ضمن برنامج الحملة الوطنية السعودية الطبي ” شقيقي صحتك تهمني ” واجرى قسم المختبر 116 تحليلاً مخبرياً .

المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني أشار الى أن العيادات تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من الاشقاء اللاجئين السوريين بشكل منتظم من خلال كوادر طبية متخصصة تتمتع بكفاءة عالية بالإضافة الى المعدات المتطورة التي يتم استخدامها داخل العيادات

المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان اكد ان العيادات السعودية تقوم ومن خلال كوادرها الطبية بالسعي الى تقديم افضل الخدمات الطبية للاشقاء اللاجئين السوريين في بيئة اللجوء، مؤكداً الرعاية المتواصلة حكومة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين و سمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – للاعمال الانسانية التي تقدمها المملكة لكافة المتضررين في جميع انحاء العالم ومن ضمنها القضية السورية التي تعتبر من اكبر الكوارث الانسانية في العالم سائلاً الله العلي القدير ان يجزي المتبرعين من الشعب السعودي الكريم خير الجزاء