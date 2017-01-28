تنمية المبرز تقيم ملتقى صناعة الأهداف للشباب خلال إجازة منتصف العام

تنظم لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز بمحافظة الأحساء بالتعاون مع نادي المعالي بمدرسة الترمذي ملتقى ” صناعة الأهداف” لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ويشمل الملتقى على ورش تطويرية تستضيف كل من الأستاذ تركي الدخيل الفائز بالمركز الأول والريشة الذهبية في المؤتمر العلمي الطلاب لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، والإعلامي إبراهيم الحسين الحائز على المركز الثاني على مستوى الدول العربية في جائزة بادر بجامعة الدول العربية ، و الأستاذ عبدالعزيز الجوهر نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الشرقية، والأستاذ عبدالرحمن العقار المدير التنفيذي لمركز الرواد للنشاط الاجتماعي، وتهدف الورش إلى نقل الخبرة إلى الشباب والنشء لتمكينهم من صناعة الأهداف المناسبة لهم في الحياة، كما يتضمن الملتقى على منافسة الخريطة الذهنية والتي تساعد الشباب على استخدام طرق جديدة في تنظيم الأهداف في الحياة ومسابقة البحث عن الأهداف والتي تساهم في تنمية مهارات اختيار الوسائل المعينة على تحقيق الأهداف في الحياة، ومنافسة ملف الأهداف والتي تعمل على تطوير مهارة التركيز لدى الشباب، ويقام الملتقى في نادي الحي بمدرسة الترمذي يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 3-4/5/1438هـ خلال إجازة منتصف العام وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء وحددت اللجنة طرق التسجيل بالحضور مباشرة في مقر الملتقى أو التسجيل عن طريق الواتساب الخاص باللجنة (0596819919).

وأكد المهندس عدنان بن عبدالله العفالق رئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالمبرز أن هذا المشروع يعد من المشاريع الهامة حيثُ يساهم في إرشاد الشباب والفتيات لأساليب وطرق استثمار الوقت واستشراف المستقبل من خلال استعراض التجارب الناجحة وأشار أن المشروع سيحظى باستضافة العديد من الشباب المتميزين على مستوى المملكة وأن هذا المشروع يأتي من صميم عمل لجان التنمية حيثُ تساهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي في كافة النواحي الحياتية والتنموية.

من جانبه بيّن الأستاذ عبدالمحسن السلطان المدير التنفيذي للجنة أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهود اللجنة لتأهيل الشباب والفتيات في المجتمع في كافة المجالات الاجتماعية والتي من خلالها يستطيع الشاب والفتيات العمل على تطوير القدرات الشخصية والذاتية والمهارات وأضاف ان اللجنة تقدم خدماتها على صعيد واسع في الأحساء حيثُ يتبع لها ستة مراكز تخصصية وهي مركز حياة لتعزيز القيم ومركز واحة التميز النسائي ومركز الطفولة ورعاية الموهبة ومركز الرواد للنشاط الاجتماعي ومركز النشاط الاجتماعي بمحاسن ومشروع عون لتمكين الاسر المنتجة .

يُشار إلى إن اللجنة تعمل وفقاً لخطة طموحة تهدف إلى تقديم خدمات التأهيل والإرشاد والتوعية في كافة المجالات وللعديد من الفئات العمرية لتساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع .