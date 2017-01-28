 ثلاث اصابات بحريق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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ثلاث اصابات بحريق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

ثلاث اصابات بحريق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف
المناطق _عادل الزهراني

تلقت غرفة المراقبه والسيطره بمجمع الملك فيصل الطبي بلاغ عند الساعه الثامنه و٣٢ دقيقه صباح اليوم الاحد عن وجود حريق في احدى الغرف بقسم الباطنه رجال والتي تضم احد المرضى النفسيين تم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقه وتنفيذ عملية اخلاء بإحترافيه داخل المستشفى اسهمت في اخلاء ٨٥ مريض من القسم المتضرر والاقسام المجاوره الى مواقع امنه داخل المستشفى واعطت اولويه لسلامة المرضى حيث قامت فرق الدفاع المدني باعمالها في السيطره على الحريق المحدود في احدى الغرف بالدور الثالث فيما ركزت الفرق الطبية داخل المستشفى على سلامة المرضى وسرعة اخلائهم واحتواء الوضع وفقا لخطط الطوارئ

فيما جهزت صحة الطائف ٢٠ فرقه اسعافيه الى جانب فرق الجهات المشاركة احترازيا ونطمن الجميع انه تم السيطره التامه على الوضع القائم دون نقل حالات خارج المستشفى فيما نتج عن الحريق  ثلاث اصابات طفيفه جدا تم التعامل معها بقسم طوارى المستشفى ويجري العمل على اعادة المرضى لمواقعهم بعد عزل الجزء المتضرر والتأكد من سلامة كافة الاقسام

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