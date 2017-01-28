ثلاث اصابات بحريق بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف

تلقت غرفة المراقبه والسيطره بمجمع الملك فيصل الطبي بلاغ عند الساعه الثامنه و٣٢ دقيقه صباح اليوم الاحد عن وجود حريق في احدى الغرف بقسم الباطنه رجال والتي تضم احد المرضى النفسيين تم تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقه وتنفيذ عملية اخلاء بإحترافيه داخل المستشفى اسهمت في اخلاء ٨٥ مريض من القسم المتضرر والاقسام المجاوره الى مواقع امنه داخل المستشفى واعطت اولويه لسلامة المرضى حيث قامت فرق الدفاع المدني باعمالها في السيطره على الحريق المحدود في احدى الغرف بالدور الثالث فيما ركزت الفرق الطبية داخل المستشفى على سلامة المرضى وسرعة اخلائهم واحتواء الوضع وفقا لخطط الطوارئ

فيما جهزت صحة الطائف ٢٠ فرقه اسعافيه الى جانب فرق الجهات المشاركة احترازيا ونطمن الجميع انه تم السيطره التامه على الوضع القائم دون نقل حالات خارج المستشفى فيما نتج عن الحريق ثلاث اصابات طفيفه جدا تم التعامل معها بقسم طوارى المستشفى ويجري العمل على اعادة المرضى لمواقعهم بعد عزل الجزء المتضرر والتأكد من سلامة كافة الاقسام