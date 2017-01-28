قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بنجران يسدل الستار على جائزة المدرب المثالي والمتدرب المثالي في دورتها الثانية

أسدل قسم التقنية الكهربائية بالكلية التقنية بنجران الستار عن الفائزين بجائزة “المدرب المثالي والمتدرب المثالي ” التي نظمها القسم في دورتها الثانية للفصل التدريبي الاول لعام 1438 هــ .

حيث هنأ عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري الفائزين الذين حققوا معايير الجائزة التي تهدف إلى الرقي بمستوى أعضاء هيئة التدريب والمتدربين بالقسم وفتح مجال التنافس الشريف بما يعود على البيئة التدريبية والمتدرب بالفائدة المرجوة .

وأشار “الصقري” إلى أن الفوز بهذه الجوائز والمتمثلة بجائزة المدرب المثالي لأعضاء هيئة التدريب لا يعني نهاية جهدهم إنما هو بداية حقيقية لمسؤوليتهم المهنية تجاه المتدربين ، والعمل على تحقيق خدمات تدريبية أفضل للمتدربين من خلال الأداء المتميز والمتقن والأفكار الإبداعية للمدربين وخلق التنافس الشريف بينهم للوصول للريادة العالمية في تقديم التدريب التقني والمهني وحيث اشاد عميد الكلية التقنية بجهود ومشاركات واسهامات قسم التقنية الكهربائية على مستوى الكلية والذي يعد احد ابرز الاقسام التدريبية المميزة .

وسلم محمد الصقري عميد الكلية ووكيل الكلية للتدريب يوسف بن هادي آل عتيق ورئيس قسم التقنية الكهربائية فواز بجاش ال هادي دروع التميز والشهادات لأعضاء هيئة التدريب والمتدربين الفائزين في مساء أمس بقاعة الأمير مشعل بالكلية ، حيث حقق عضو هيئة التدريب الدكتور/ مكرم الطاهر المرابط المركز الأول و نيل درع التميز لجائزة المدرب المثالي بكل جداره كما حصلت على المركز الثاني عضو هيئة التدريب المهندس/ محمد عوض ال عمر ، و حصل على المركز الثالث عضو هيئة التدريب المهندس / محمد سالم ال منصور .

وفي الجانب الاخر حصل على جائزة المتدرب المثالي ودرع التميز للمركز الاول المتدرب أحمد ال قدره وحصل على المركز الثاني المتدرب محمد يحيى الصنبوح وحصل على المركز الثالث المتدرب حمد هادي ال ضاوي وحصل على المركز الرابع المتدرب حسين مهدي ال مخلص وحصل على المركز الخامس المتدرب / فيصل ال فلكة ، كما تم تكريم عدد من الزملاء بالقسم لتميزهم في عدة مجالات تقنية ومشاريع ابتكارية وانتاجية ساهمت في ابراز جهود القسم بشكل مميز.

واوضح رئيس قسم التقنية الكهر بائية المهندس فواز بجاش ال هادي إلى أن الجائزة تستهدف نشر الوعي بالتميز والمثالية والقدوة بين أعضاء هيئة التدريب والمتدربين ، وتحفيزهم للإبداع والتميز والتطوير الذاتي المستمر، والعمل على رفع وتحسين مستوى الأداء لديهم بما ينعكس على مستوى أداء القسم بشكل خاص والكلية والمؤسسة بشكل عام إدارياً وفنياً، ، وشحذ الهمم والطاقات الكامنة لدى أعضاء هيئة التدريب المميزين والاستفادة منهم في تطوير العمل بالكلية .

من جهته قدّم مدير العلاقات العامة والإعلام علي بن عبدالله آل عتيق شكره لرئيس قسم التقنية الكهربائية على هذه الفكرة والمبادرة بمثل هذه الجوائز التحفيزية ، كما شكر أعضاء اللجنة العلمية بالقسم نظير مجهودهم وإعدادهم لمعايير وضوابط هذا الجائزة مما ساعد في بث روح التنافس والتشجيع وتقدير عمل منسوبي القسم والمتدربين لما فيه من إسهام في رفع العملية التدريبية ومما يساعد في إعداد مخرجات وطنية ومؤهلة لسوق العمل بكل إتقان وإخلاص تتواكب مع رؤية السعودية 2030