رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز يهنئ الرئيس اليمني بالانتصارات الأخيرة للشرعية

هنأ الاستاذ “حبيب جبر” رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز رئيس الحكومة الشرعية اليمنية “عبدربه منصور هادي” على الانتصارات الاستراتيجية الأخيرة التي حققها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية على العصابات الطائفية والانقلابين في اليمن خصوصا في ميناءي ميدي ومخا.

وشدد رئيس حركة النضال العربي لتحرير الأحواز في الوقت نفسه على دعم ووقوف الحركة مع الشعب اليمني وكافة الشعوب العربية في مواجهة أي عدوان يتعرضون له.

وجاء في رسالة التهنئة التي بعثها الاستاذ “حبيب جبر” يسعدني أن أرفع إلى مقام فخامتكم أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادة حركة النضال العربي لتحرير الأحواز وجماهير الشعب الأحوازي، أسمي آيات التهاني والتبريكات لما تحقق بقيادتكم في دك حصون عصابة الحوثي العميلة، وعصابة صالح الفاسدة، في أكثر من موقع وخاصة في مخا وتوابعها على الشريط الساحلي.

وأضاف الأستاذ “حبيب جبر” وإننا على يقين بأن هذه الانتصارات سوف تعجل من النصر الحاسم للشرعية والشعب اليمني العظيم، وإلحاق الهزيمة والعار بذيول إيران والفاسدين، لأن تحرير ميناءي “ميدي” و”المخا”، تكون الشرعية قد سدت منافذ الدعم الإيراني عن عصابات الانقلاب ليسهل حصارها في المناطق الداخلية، وهذه مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بقرب إسدال الستار على أسوأ مرحلة في تاريخ يمننا السعيد.

كما أشاد الأستاذ “حبيب جبر” بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وبدوره في اليمن لمواجهة قوة البغي والظلام بقيادة إيران، وقطع الطريق على مشروعهم الذي امتد في الوطن العربي تدميراً من الأحواز في المشرق ثم العراق وسوريا…إلا أنه وبفضل التحالف العربي، تم إبطال امتداد مشروع الشر الفارسي في الوطن العربي.