 عرس الصحراء يوجه بوصلة زوارالقصيم لربيع بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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عرس الصحراء يوجه بوصلة زوارالقصيم لربيع بريدة

عرس الصحراء يوجه بوصلة زوارالقصيم لربيع بريدة
المناطق _بريده

لفتت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهرجان ربيع بريدة ٣٨ أنظار الأسر الباحثةعن أماكن الترفية خلال فترة الإجازة ، حيث تستقبل أروقة المهرجان مئات الأسر يومياً من خارج المنطقة وداخلها ، وذلك لقضاء يوماً ممتعاً بين الفعاليات المتنوعة ، الموجهة لكافة أفراد الأسرة ،خصوصاً وأن الموقع مزوّد بكافة الخدمات وألعاب الترفيه الشعبيّة والحديثة ، وعروض الطيران ، والخيل ، والمطاعم التي تم دعمها هذاالعام بمطاعم العربات المتنقلة( food truck) كما تم مضاعفة الأماكن المخصصة لجلسات الأسر المتنوعة الخاصة ، والمفتوحة ،  بعدالإقبال الهائل والمتزايد على المهرجان كل عام .

ويبدوالمهرجان للقادم إليه بأنواره المتلألأة كعُرس وسط الصحراء حيث استوحى تصميم الموقع الطراز النجدي القديم ، تطوقه الأنوار كعقد لؤلؤ .

من جهتها خصصت إدارة المهرجان ١٠جوائز  يومية متنوعة للزوار عبارة عن أجهزة آيفون ، وجالكسي ، وأجهزة كهربائية ،  وتذاكر سفر ، وغيرها .

يذكر أن المهرجان يفتتح أبوابه يومياً من الواحدة ظهراً حتى العاشرة مساءاً .

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