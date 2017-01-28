عرس الصحراء يوجه بوصلة زوارالقصيم لربيع بريدة

لفتت الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمهرجان ربيع بريدة ٣٨ أنظار الأسر الباحثةعن أماكن الترفية خلال فترة الإجازة ، حيث تستقبل أروقة المهرجان مئات الأسر يومياً من خارج المنطقة وداخلها ، وذلك لقضاء يوماً ممتعاً بين الفعاليات المتنوعة ، الموجهة لكافة أفراد الأسرة ،خصوصاً وأن الموقع مزوّد بكافة الخدمات وألعاب الترفيه الشعبيّة والحديثة ، وعروض الطيران ، والخيل ، والمطاعم التي تم دعمها هذاالعام بمطاعم العربات المتنقلة( food truck) كما تم مضاعفة الأماكن المخصصة لجلسات الأسر المتنوعة الخاصة ، والمفتوحة ، بعدالإقبال الهائل والمتزايد على المهرجان كل عام .

ويبدوالمهرجان للقادم إليه بأنواره المتلألأة كعُرس وسط الصحراء حيث استوحى تصميم الموقع الطراز النجدي القديم ، تطوقه الأنوار كعقد لؤلؤ .

من جهتها خصصت إدارة المهرجان ١٠جوائز يومية متنوعة للزوار عبارة عن أجهزة آيفون ، وجالكسي ، وأجهزة كهربائية ، وتذاكر سفر ، وغيرها .

يذكر أن المهرجان يفتتح أبوابه يومياً من الواحدة ظهراً حتى العاشرة مساءاً .