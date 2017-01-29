 (فيديو) ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصرٍ.. إني أرى من ذوي الأبصار عُميانا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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(فيديو) ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصرٍ.. إني أرى من ذوي الأبصار عُميانا

المناطق - الرياض

“ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصرٍ، إني أرى من ذوي الابصار عُميانا”، ببيت الشعر هذا الذي يعود إلى الشاعر، إيليا أبو ماضي، نشر مغردون عرب فيديو لطفل عراقي كفيف يقرأ القرآن بصوت جميل.

وبدا في الفيديو تأثر الطفل بالقراءة علاوة على مجموعة من الأطفال يلتفون حوله، ليثير إعجاب المغردين، داعين الله أن يجعل ثواب ذلك في صحائف أعماله، وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه.

والمسلم لا يستغني عن القرآن؛ به حياة قلبه ونور بصره وهداية طريقه. وكل شيء في حياة المسلم مرتبط بهذا الكتاب، فمنه يستمد عقيدته، وبه يعرف عبادته وما يرضي ربه، وفيه ما يحتاج إليه من التوجيهات والإرشادات في الأخلاق والمعاملات، وأن الذي لا يهتدي بهذا الكتاب يضيع عمره ومستقبله ومصيره، ويسير في ظلمات الجهل والضلالة والضياع.

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