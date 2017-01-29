إيران.. حريق هائل في مصفاة نفط “ري” جنوب طهران

نشب حريق هائل فجر اليوم في مصفاة “ري” جنوب العاصمة الإيرانية طهران، فيما لا تزال فرق الإطفاء تكافح الحريق الذي لم تحدد مصادره بعده.

ووفقا لمصادر إيرانية، فإن الحريق قد نشب في أحد خزانات الوقود التي كانت تحتوي على أكثر من “500” ألف ليتر، فانهار جزء من جدار الخزان نتيجة للحرارة الهائلة التي سببها الحريق.

يذكر أن مصفاة “ري” قد تعرضت قبل “7” سنوات لحريق مشابه أتى على جزء كبير من المصفاة، التي تمد طهران بجزء كبير من احتياجاتها من مشتقات النفط.

وأعاد حريق مصفاة “ري” وقبله حريق مجمع البتروكيماويات في ميناء “معشور” و مصفاة عسلوية وغيرها من حرائق المصافي الإيرانية، التكهنات بعجز أجهزة النظام الإيراني عن منع وتدارك هذه الحرائق.