 مقتل “أبو سياف” كبير قاطعي الروؤس في داعش طعناً بالسكاكين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الانتهاء من دراسة “تجنيس أبناء السعوديات” .. وطرحه في جلسات “الشورى” قريبا مكة .. مكافحة المخدرات تطلق مارثوان للدراجات والطائرات لايجاد “القدوة المؤثرة” ضبط أسلحة إيرانية الصنع في مخازن عسكرية بالمخا مصادر تكشف أرقاما صادمة.. 460 ألف مقاول وهمي في السوق السعودية سقوط أعداد كبيرة من الانقلابيين في غارات للتحالف بالحديدة وصرواح اليوم.. ترامب يهاتف خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي مقتل “أبو سياف” كبير قاطعي الروؤس في داعش طعناً بالسكاكين (فيديو) ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصرٍ.. إني أرى من ذوي الأبصار عُميانا إيران.. حريق هائل في مصفاة نفط “ري” جنوب طهران وظائف إدارية شاغرة في شركة دانون عرس الصحراء يوجه بوصلة زوارالقصيم لربيع بريدة تعرف على أسباب نوبات الصداع في الصباح الباكر

مقتل “أبو سياف” كبير قاطعي الروؤس في داعش طعناً بالسكاكين

مقتل “أبو سياف” كبير قاطعي الروؤس في داعش طعناً بالسكاكين
المناطق - وكالات

أفاد مصدر عراقي أمني في نينوى، اليوم الأحد، بأن جماعة مسحلة أقدمت على قتل من يعرف بـ”كبير قطاعي الرؤوس” لدى داعش، طعناً بالسكاكين، غربي المحافظة.

وقال إن “مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت، اليوم، على قتل أحد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف”، مبيناً أن “المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له عدة طعنات بالسكاكين أردته على الفور”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إن “أبو سياف يعد واحداً من أبرز قاطعي الرؤوس لدى التنظيم، وكان يشغل منصب “كبير قاطعي رؤوس” التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى”.

وأوضح المصدر أن “أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي، وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في الحفرة الشهيرة لأدى أهالي نينوى بالخسفة”.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>