مقتل “أبو سياف” كبير قاطعي الروؤس في داعش طعناً بالسكاكين

أفاد مصدر عراقي أمني في نينوى، اليوم الأحد، بأن جماعة مسحلة أقدمت على قتل من يعرف بـ”كبير قطاعي الرؤوس” لدى داعش، طعناً بالسكاكين، غربي المحافظة.

وقال إن “مجموعة مسلحة مجهولة أقدمت، اليوم، على قتل أحد أشهر قاطعي الروؤس في تنظيم داعش المدعو أبو سياف”، مبيناً أن “المسلحين كمنوا لقاطع الرؤوس في منطقة الدواسة في الساحل الأيمن غربي المدينة، ووجهوا له عدة طعنات بالسكاكين أردته على الفور”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن أسمه، إن “أبو سياف يعد واحداً من أبرز قاطعي الرؤوس لدى التنظيم، وكان يشغل منصب “كبير قاطعي رؤوس” التنظيم فيما يسمى ولاية نينوى”.

وأوضح المصدر أن “أبو سياف قطع نحو 100 رأس من المخالفين للتنظيم الإرهابي، وكان يقوم برمي رؤوس وجثث مخالفي التنظيم في الحفرة الشهيرة لأدى أهالي نينوى بالخسفة”.