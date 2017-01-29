ضبط أسلحة إيرانية الصنع في مخازن عسكرية بالمخا

كشف قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء ركن فضل حسن عن ضبط أسلحة إيرانية الصنع في مخازن الألوية العسكرية، التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين في مديرية المخا.

وأوضح أن الأسلحة المضبوطة تشمل صواريخ متوسطة المدى وذخائر إيرانية الصنع ومضادات دروع وصواريخ حرارية، مضيفا أن قتلى الميليشيات بالعشرات وجثثهم متناثرة في مختلف المواقع.وأشار حسن إلى أن الجيش الوطني أسر قيادات انقلابية ميدانية كبيرة، وطهر مديرية المخا بالكامل من الألغام، ويجري عمليات عسكرية في الأطراف الشمالية للمدينة بهدف تأمينها.

وفي السياق ذاته أكد مصدر عسكري يمني إنزال التحالف العربي قوات من مختلف التشكيلات البحرية والبرية في مديرية المخا، ورجحت المصادر أن يتم إنشاء غرفة عمليات متقدمة تتولى عملية تحرير السواحل الغربية لليمن واستكمال تطهير تعز وتشرف على تأمين الملاحة الدولية.

وأكد أن القوات الحكومية أحرزت تقدما في المخا، وقال إن قوات الشرعية تمكنت من استعادة مقر الشرطة وشوارع عدة تحوطه في المدينة.