مكة .. مكافحة المخدرات تطلق مارثوان للدراجات والطائرات لايجاد “القدوة المؤثرة”

ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي ، وتحت شعار كيف نكون قدوة ، طلقت امس الاول مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة فعاليات مارثوان الدراجات الهوائية ضمن مبادرة صديق الوقاية بمشاركة نحو 230 دراج من 22 جنسية بالتعاون مع فريق ( دراج جدة ) .

واوضح المقدم ناصر الزهراني مدير الإدارة العامة للشؤون الوقائية المشرف على تنفيذ مبادرة صديق الوقاية بان هذه الفعالية ( مارثون الدرجات الهوائية ) هي احد برامج صديق الوقاية والتي تسعى مديريه مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة من خلالها الى إيجاد القدوة المؤثرة ومنح الشباب المساهمة في صناعة التوعية عن طريق العمل التطوعي باستغلال الالعاب الرياضية والهوايات والمسابقات والمشاركة الجماعية في تعزيز وتفعيل دور الجانب التوعوي لوقاية المجتمع من مخاطر المخدرات والحد من انتشارها .

وذكر الزهراني “أن هذه الفعالية شارك بها 230 شخص من فئات عمرية مختلفة بلغ أكبر مشارك 68 سنه واصغر مشارك 6 سنوات وشارك في هذه الفعالية شباب من جنسيات متعددة بلغ عدد الجنسيات المشاركة 22 جنسية فقد شارك معنا من امريكا والسويد وايرلاندا والصين والامارات والهند والسودان ومصر واليمن وسوريا وفلسطين ولبنان والاردن والجزائر والمغرب والعراق وأرتيريا والفلبين واندونيسيا والصومال وتشاد وباكستان كان الجميع يحمل شعار ( كيف نكون قدوة )

وذكر المقدم الزهراني بأن البرنامج القادم سوف يستهدف الفتيات وهي مسابقة في الرسم تحت شعار ( هذه بصمتي ) بتاريخ 15 / 5 / 1438هـ ستشارك بها طالبات الجامعات والكليات والمدارس بمرحلتي المتوسطة والثانوي داعيا الجميع الى المشاركة ووضع بصمة في ( كيف نكون قدوة ).

الى ذلك بدأ المارثوان من مسجد الملك فهد على الكورنيش بتجاه الجنوب وكان يصاحب هذا المارثون في السماء الطائرات الشراعية من فريق سماء الغربية للطيران والذي حلق فوقهم حتى وصولهم الى خط النهاية بجانب مسجد الرحمة وكان يحمل جميع المشاركين تيشرتات تحمل شعار ( كيف نكون قدوة ) وشعار ( مبادرة صديق الوقاية ) وكذلك الطائرات الشراعية كانت تحمل شعارات هذه الفعالية.

وقد صاحب هذه الفعالية معرض توعوي بأضرار المخدرات تم تجهيزه في نهاية المسيرة وزاره مرتادي الكورنيش والمشاركون في هذه الفعالية واحتوت اركانه على لوحات توعوية وارشادية بالعلامات الدالة على المتعاطين وكيفية التعامل معهم وكيفية مساعدتهم في التخلص من هذا الداء كما احتوى المعرض على المواد المخدرة الحيه ووسائل التهريب التي ضبطها رجال الامن لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة هذه السموم وقد تم تكريم جميع المشاركين في هذه المناسبة بميداليات تذكارية تحمل شعار (كيف نكون قدوة) كما تم توزيع الهدايا والجوائز لزوار المعرض.