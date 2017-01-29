الانتهاء من دراسة “تجنيس أبناء السعوديات” .. وطرحه في جلسات “الشورى” قريبا

أكدت مصادر موثوق بها في مجلس الشورى أن اللجنة الأمنية انتهت من دراسة مقترح “تجنيس أبناء السعويات” الذي طرحه أعضاء من المجلس في الدورة الماضية، مستغربة من تأخر جدولة المقترح في جلسة الأعضاء تحت قبة الشورى.

من جهته، كشف عضو المجلس ونائب رئيس اللجنة الأمنية في الشورى عطا السبتي، انتهاء اللجنة من المقترح بشكل كامل، مرجحا وضعه في أجندة جلسات المجلس خلال الأشهر القادمة، “لم يتبق سوى إدراجه في جدول الأعمال بعد انتهاء اللجنة من النظر إليه تماما”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح السبتي أن المشروع دُرس وأخذ طريقه للهيئة العامة التي أقرته بدورها، مؤكدا أنه سيأخذ طريقه إلى الجدولة حسب أولويات المجلس.

ويعول أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعوديين على القرار الذي سينتهي إليه المجلس، ويرى عدد من أبناء السعوديات في حديثهم أن قرار سعودتهم سينتصر لهم، وسيحقق لهم المزيد من الاستقرار كون جلهم من مواليد هذه البلاد، ولا يعرفون وطنا آخر غير السعودية.