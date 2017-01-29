جامعة القصيم تقدم 40 برنامج خدمي وتثقيفي لزوار مهرجان “ربيع بريدة”

للسنة الخامسة على التوالي تشارك جامعة القصيم بمهرجان “ربيع بريدة” لعام 1438هـ من خلال معرض يضم 8 أندية طلابية من كليات الجامعة، حيث تقدم أكثر من 40 برنامجاً ما بين صحية وتثقيفية وشرعية لزوار المهرجان.

وتشمل المشاركات عدة فعاليات منها ما يقدمه النادي الطلابي بكلية الطب والمتمثلة في 6 خدمات للزوار، تشمل قياس ضغط الدم، و قياس مستوى سكر الدم، وقياس الطول والوزن وحساب كتلة الجسم، والتثقيف عن أمراض العيون، و أمراض الغدة الدرقية، في حين يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم معلومات عن كيمياء المنظفات وتفاعلاتها، والطرق الصحيحة للتعامل معها، ويقدم كذلك فوائد علمية وتثقيفية للزوار ، بما يجريه من تجارب كيميائية وفيزيائية.

كما يشارك النادي الطلابي بكلية الصيدلة في 5 برامج توعوية عن الأمراض المزمنة والأمان الدوائي والطرق الصحيحة لحفظ الأدوية واستخداماتها، و الخلطات العشبية وآثارها وتفاعلها مع الأدوية الطبية، وأضرار التدخين والسموم، بالإضافة إلى مشاركة النادي الطلابي بكلية طب الأسنان بتقديم 5 برامج هي “صحتنا في أسناننا” و”كيف تعتني بصحة الفم والأسنان”، و”إرشادات لصحة الفم والأسنان” و”ابتسامة جذابة”.

بدوره يقدم النادي الطلابي بكلية العلوم الطبية التطبيقية 5 برامج متخصصة تشمل قياس حدة البصر، وسلامة العين، وكشف عن الأخطاء الانكسارية للعين، وقياس ضغط العين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات بجهاز الأمواج فوق الصوتية للكلى والكبد والطحال، وتحديد فصيلة الدم، وأهميتها في الزواج والحمل و الولادة، وكذلك يشارك النادي الطلابي بكلية الزراعة بتقديم 5 برامج تشمل محنطات عن آفات النخيل ومنحل متكامل و تقدير نسبة الدهون مع قياس الطول ومشتل عن نباتات الزينة وأنواع ثمار النخيل.

كما يقدم النادي الطلابي بكلية المجتمع ببريدة 5 برامج متنوعة تتكون من دورات تدريبية للزوار تشمل المهارات الأساسية في الحاسب والإنترنت، والتطبيقات التعليمية على الهواتف الذكية، وأسس نظم قواعد البيانات، وإدارة الموارد البشرية وعلم الجودة، فيما يقدم النادي الطلابي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية برنامجين تُعنى بالاستشارات الشرعية و الحقوقية.

ومن جهته أوضح الدكتور فهد بن إبراهيم الضالع وكيل عمادة شؤون الطلاب رئيس الأندية الطلابية بالجامعة ، بأن هذه المشاركة تأتي امتداداً لمشاركات الجامعة السابقة، وتفعيلاً لدورها المجتمعي التي تقوم فيه للتعريف بأدوارها وبرامجها، مشيداً بالدعم الذي تتلقاه الأندية الطلابية من قبل معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداوود مدير الجامعة، وحرصه على أن تظهر مشاركة الجامعة في المهرجان بصورة مميزة وهادفة.