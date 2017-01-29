أمير القصيم يطلع على مناشط وبرامج مهرجان ربيع بريدة عصر الاثنين

يطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، عصر “يوم الاثنين” الموافق 2 جمادى الأولى 1438هـ على مناشط وفعاليات وبرامج مهرجان ربيع بريدة 38 ، المقام في منتزه القصيم الوطني بالطرفية شرق مدينة بريدة ، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ، بجانب شركائها الرئيسيين من الإمارة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ومكتب هيئة الرياضة بالقصيم ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وسيبدأ سمو أمير منطقة القصيم جولته بزيارة موقع فعاليات مكتب هيئة الرياضة بالقصيم الموجهة للشباب على طريق الأسياح ، والاطلاع على بطولة ساند دراق بمشاركة من أبطال الخليج ، ويزور مقر مشاركة مكتب هيئة الرياضة ، ومقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

بعد ذلك يتوجه سموه إلى مقر وفعاليات السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع ، ويشاهد عروض الخيل بالتقاط الأوتاد ، وجولة على مشاركة الجهات الحكومية ، ومشاهدة عرض مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، كما سيطلع سموه على منتجات الأسر المنتجة والحرفيين ، ويطلع على المستشفى الميداني للقوات المسلحة بالقصيم ، عقب ذلك يشهد سمو أمير منطقة القصيم حفل تكريم الرعاة والجهات المشاركة ، والذي سيتضمن عرضاً مرئياً لكافة أنشطة المهرجان.

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان ربيع بريدة عبدالعزيز المهوس ، أن سمو أمير منطقة القصيم سيطلع خلال زيارته للمهرجان على كافة البرامج والفعاليات التي أتت هذا العام بقوالب متطورة ومتجددة ، مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومساندته لمسيرة المهرجان ، التي تنبثق دائماً من الاهتمام والتشجيع المستمر والذي يعد أحد أركان النجاح الذي تحققه مهرجانات المنطقة بصفة عامة ومدينة بريدة على وجه الخصوص ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطوات المبذولة التي يكرسها سمو أمير المنطقة في سبيل دعم وتشجيع جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة.