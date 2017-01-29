 أمير القصيم يطلع على مناشط وبرامج مهرجان ربيع بريدة عصر الاثنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يطلع على مناشط وبرامج مهرجان ربيع بريدة عصر الاثنين

أمير القصيم يطلع على مناشط وبرامج مهرجان ربيع بريدة عصر الاثنين
المناطق / بريدة

يطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ، عصر “يوم الاثنين” الموافق 2 جمادى الأولى 1438هـ على مناشط وفعاليات وبرامج مهرجان ربيع بريدة 38 ، المقام في منتزه القصيم الوطني بالطرفية شرق مدينة بريدة ، الذي تنظمه أمانة منطقة القصيم ، بجانب شركائها الرئيسيين من الإمارة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ومكتب هيئة الرياضة بالقصيم ، وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وسيبدأ سمو أمير منطقة القصيم جولته بزيارة موقع فعاليات مكتب هيئة الرياضة بالقصيم الموجهة للشباب على طريق الأسياح ، والاطلاع على بطولة ساند دراق بمشاركة من أبطال الخليج ، ويزور مقر مشاركة مكتب هيئة الرياضة ، ومقر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بعد ذلك يتوجه سموه إلى مقر وفعاليات السوق الشعبي الذي يحوي العديد من البرامج المتنوعة التي تلبي مختلف شرائح المجتمع ، ويشاهد عروض الخيل بالتقاط الأوتاد ، وجولة على مشاركة الجهات الحكومية ، ومشاهدة عرض مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ، كما سيطلع سموه على منتجات الأسر المنتجة والحرفيين ، ويطلع على المستشفى الميداني للقوات المسلحة بالقصيم ، عقب ذلك يشهد سمو أمير منطقة القصيم حفل تكريم الرعاة والجهات المشاركة ، والذي سيتضمن عرضاً مرئياً لكافة أنشطة المهرجان.
وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان ربيع بريدة عبدالعزيز المهوس ، أن سمو أمير منطقة القصيم سيطلع خلال زيارته للمهرجان على كافة البرامج والفعاليات التي أتت هذا العام بقوالب متطورة ومتجددة ، مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومساندته لمسيرة المهرجان ، التي تنبثق دائماً من الاهتمام والتشجيع المستمر والذي يعد أحد أركان النجاح الذي تحققه مهرجانات المنطقة بصفة عامة ومدينة بريدة على وجه الخصوص ، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الخطوات المبذولة التي يكرسها سمو أمير المنطقة في سبيل دعم وتشجيع جميع الفعاليات والمهرجانات بالمنطقة.

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