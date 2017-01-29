استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة 13 عاما في بريدة

استطاع أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما، كانت تشكو من آلام بالبطن.

وبإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة فوق صوتية ورنين مغناطيسي، ظهر ورم يبلغ وزنه 8 كلج، وكان حجمه 30×30سم على المبيض.

ونظرا للحجم الكبير للورم تم إجراء عملية جراحية فتح بطن وإزالة الورم مع الحفاظ على الأنبوب والأنبوب الثاني والمبيض الثاني الذي كان طبيعيا، وتكللت العملية بالنجاح، لتغادر بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة وعافية .

الفريق المعالج حرص على ألا تؤثر العملية على حياة المريضة المستقبلية، نظرا لموقع الورم وحجمه الكبير.