 استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة 13 عاما في بريدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة 13 عاما في بريدة

استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة 13 عاما في بريدة
المناطق / بريدة

استطاع أطباء مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من استئصال ورم وزنه 8 كيلو لطفلة تبلغ من العمر 13 عاما، كانت تشكو من آلام بالبطن.

وبإجراء الفحوصات اللازمة من أشعة فوق صوتية ورنين مغناطيسي، ظهر ورم يبلغ وزنه 8 كلج، وكان حجمه 30×30سم على المبيض.

ونظرا للحجم الكبير للورم تم إجراء عملية جراحية فتح بطن وإزالة الورم مع الحفاظ على الأنبوب والأنبوب الثاني والمبيض الثاني الذي كان طبيعيا، وتكللت العملية بالنجاح، لتغادر بعدها المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة وعافية .

الفريق المعالج حرص على ألا تؤثر العملية على حياة المريضة المستقبلية، نظرا لموقع الورم وحجمه الكبير.

 

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