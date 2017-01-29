محافظ الوجه ينقل تعازي الأمير فهد بن سلطان لأسرة بن رفاده

نقل محافظ الوجه الاستاذ فهد بن بندر الخريصي تعازي ومواساه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لاسرة الشيخ عطالله بن عيد بن رفاده شيخ ذوي عامر من الرفادات من بلي في وفاة الشيخ عطالله بن عيد بن رفاده رحمه الله واعرب الخريصي خلال تقديمه واجب العزاء عن خالص تعازي سمو امير المنطقه سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته اعرب ابن الفقيد سعد بن عطالله الرفادة باسمة ونيابة عن افراد أسرته عن شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة والذي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم سائلين الله العلي القدير أن لايري سموه أي مكروه ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته.