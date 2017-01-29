 القحطاني قائداً لقطاع حرس الحدود بمحافظة حقل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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القحطاني قائداً لقطاع حرس الحدود بمحافظة حقل

القحطاني قائداً لقطاع حرس الحدود بمحافظة حقل
المناطق- تبوك :

صدر قرار مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي بتكليف العقيد البحري علي بن سعيد القحطاني قائداً لقطاع حرس الحدود بمحافظة حقل ، ويعتبر العقيد القحطاني من القيادات و الكفاءت الشابة بحرس الحدود بمنطقة تبوك ، والجدير بالذكر أن العقيد القحطاني كان مديراً لإدارة النظم وتقنية المعلومات بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك .
وأعرب العقيد القحطاني عن شكره واعتزازه بحصوله على ثقة مدير عام حرس الحدود وسعادة نائبة وسعادة قائد المنطقة بتعيينه قائداً لقطاع حرس الحدود بحقل وان يبذل كل ما بوسعه في الحفاظ على أمن بلادنا في ظل حكومتنا الرشيدة سائلاً الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية متمنياً التوفيق للجميع .

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