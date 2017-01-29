 منفذ سلوى يسجل أعلى إحصائية لعابرية.. ومسؤول لـ”المناطق”: تسليم المنفذ الجديد خلال 7 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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منفذ سلوى يسجل أعلى إحصائية لعابرية.. ومسؤول لـ”المناطق”: تسليم المنفذ الجديد خلال 7 أشهر

منفذ سلوى يسجل أعلى إحصائية لعابرية.. ومسؤول لـ”المناطق”: تسليم المنفذ الجديد خلال 7 أشهر
سلوى - عبدالله السعيدي

كشف مصدر مسؤول بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر لـ”المناطق”، أن المنفذ الجديد سيسلم خلال سبعة أشهر، حيث لم يتبقى على إنجازه سوى أعمال قليلة، مبينا أن المنفذ الجديد سيقدم خدمات كبيرة للمسافرين ومسارات أكثر من الحالي.

وسجل منفذ سلوى الحدودي أعلى احصائية لعابرية منذ افتتاحه وبلغت 37267، إذ وصلت طوابير سيارات المسافرين لمسافة طويلة خارج المنفذ وفق المقطع الذي انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الناطق الإعلامي لجوازات المنطقة الشرقية العقيد معلا بن مرزوق العتيبي، إنه في الإجازات المدرسية تشهد كافة منافذ جوازات المنطقة الشرقية كثافة كبيرة في حركة العابرين، وأتمت كافة المنافذ استعداداتها بمتابعة من سعادة مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء فيصل بن حمير البلعاسي.

وأضاف، تعمل كافة منافذ جوازات الشرقية بطاقتها القصوى بفتح كافة المسارات والحرص على سرعة إنهاء الإجراءات دون الاخلال بالجوانب الامنية.

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