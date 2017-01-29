دبي : ضبط آسيوي تحرش بفتاتين داخل “بيت الرعب”

أحالت النيابة العامة في دبي زائر آسيوي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض فتاتين خليجيتين بالإكراه في لعبة بيت الرعب، مستغلاً الأجواء المخيفة فيها ليقدم على ملامسة أجزاء من جسد الضحيتين.

وبينت النيابة العامة أن “المتهم استغل بيئة اللعبة التي تتمثل في السير والحركة داخل ممرات ضيقة، ليقدم على التحرش بالفتاتين”، مشيرة إلى أن الفتاتين شرعتا في الصراخ فور خروجهما من بيت الرعب.

وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم جزاء فعلته.