 دبي : ضبط آسيوي تحرش بفتاتين داخل “بيت الرعب” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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دبي : ضبط آسيوي تحرش بفتاتين داخل “بيت الرعب”

دبي : ضبط آسيوي تحرش بفتاتين داخل “بيت الرعب”
المناطق_متابعات

أحالت النيابة العامة في دبي زائر آسيوي إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة هتك عرض فتاتين خليجيتين بالإكراه في لعبة بيت الرعب، مستغلاً الأجواء المخيفة فيها ليقدم على ملامسة أجزاء من جسد الضحيتين.
وبينت النيابة العامة أن “المتهم استغل بيئة اللعبة التي تتمثل في السير والحركة داخل ممرات ضيقة، ليقدم على التحرش بالفتاتين”، مشيرة إلى أن الفتاتين شرعتا في الصراخ فور خروجهما من بيت الرعب.
وطالبت النيابة العامة الهيئة القضائية بمعاقبة المتهم بالحبس والإبعاد عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم جزاء فعلته.

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