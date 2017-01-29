ترامب يمنح الجيش الأمريكي 30 يوماً لإعداد خطة جديدة لهزيمة داعش

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جيش بلاده في مذكرة رئاسية صدرت السبت تقديم خطة جديدة خلال 30 يوماً لهزيمة تنظيم (داعش).

وقال ترامب في الوثيقة: “إن التنظيم الإرهابي ليس التهديد الوحيد من الإرهاب المتطرف الذي يواجه الولايات المتحدة، لكنه من بين الأكثر شراسة وعدوانية”.

وأوضح إن الولايات المتحدة يجب أن تتخذ “إجراءات حاسمة” لهزيمة داعش، قائلا إن خطة جديدة لهزيمة التنظيم يجب أن تبدأ على الفور.

وقال ترامب في المذكرة: “في غضون 30 يوماً، سيتم تقديم مشروع أولي لخطة هزيمة (داعش) إلى الرئيس من قبل وزير الدفاع”.

وأصدر ترامب أيضا مذكرة رئاسية أمر فيها بإعادة هيكلة مجلس الأمن القومي للبلاد ومجلس الأمن الداخلي. وبهذا يكون ترامب أصدر حتى الآن 18 مذكرة رئاسية أو أمراً تنفيذياً خلال الأسبوع الأول فقط من ولايته