مايكروسوفت: موظفونا تأثروا بقرار ترامب بمنع الهجرة

أرسل رئيس مايكروسوفت “براد سميث” بريدا إلكترونيا لجميع موظفي الشركة ردا على الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” والخاص بمنع المواطنين من 9 بلدان ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد لمدة 90 يوما على الأقل حتى في حال حصولهم على green card أو تأشيرات وتصاريح قانونية للعيش فى الولايات المتحدة، وقال إن هناك 766 موظفا داخل الشركة متضررون من هذا القرار.

وأضاف: “نحن نعتقد أن قوانين الهجرة ينبغي أن تحمى الجمهور دون التضحية بحرية الناس في التعبير أو الدين، ونحن نؤمن بأهمية حماية اللاجئين الشرعيين الذين يحترمون القانون والذين تتعرض حياتهم لمخاطر كبيرة بعد إجراءات الهجرة الأخيرة”.

أما الرئيس التنفيذي للشركة “ساتيلا ناديلا” الهندي الأصل فقال: “كمهاجر ومدير تنفيذي، أعرف جيدا الأثر الإيجابي للهجرة لشركة مايكروسوفت، ولهذا البلد، وبالنسبة للعالم، ونحن ندعم هذا الأمر للنهاية”