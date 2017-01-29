داعش يعدم 69 شخصاً خلال شهر بمناطق سيطرته في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد، عن توثيقه لقيام عناصر تنظيم داعش بإعدام أكثر من 69 شخصاً خلال الثلاثين يوماً الماضية بمناطق سيطرته في سوريا.

وأفاد المرصد بأن التنظيم نفذ عمليات الإعدام في محافظات الرقة ودير الزور وحمص وحلب والحسكة خلال الفترة من 29 ديسمبر الماضي وحتى الـ 29 من يناير الجاري، مبيناً أنه وثق إعدام 41 مدنياً بينهم سيدة، وستة من الفصائل المقاتلة، وخمسة عناصر من داعش، و17عنصراً على الأقل من قوات النظام ومسلحي المليشيات الموالية له.

وأوضح أن التنظيم يتهم من قام بإعدامهم بـ (التجسس)، والعمالة للقوات الكردية، والتحالف الدولي بإعطاء مواقع وإحداثيات عسكرية.

وأشار المرصد إلى أن إجمالي عدد من أعدمهم التنظيم منذ 29 يونيو من عام 2014 ارتفع إلى 4577 من مدنيين ومقاتلين وقوات النظام ومسلحي المليشيات الموالية له وعناصر من التنظيم.