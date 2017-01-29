فعالية «يد يحبها الله ورسوله» تجذب زوار مهرجان الصحراء العاشر

حولت اللجان المنظمة لفعاليات مهرجان الصحراء الدولي العاشر، الذي انطلق يوم الخميس الماضي ويستمر لمدة عشرة أيام، برعاية أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز بالسوق الشعبي بمنتزه المغواة الترفيهي، بأكثر من ١٦ فعالية متنوعة تحكي حياة البادية في السابق لوقتنا الحاضر، والذي تنظمه إمارة منطقة حائل وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني ومجلس التنمية السياحة بمنطقة حائل وأمانة حائل وجامعة حائل ووزارة الثقافة والإعلام، وبدعم الغرفة التجارية الصناعية بحائل والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بمشاركة عدة جهات حكومية، وبرعاية إعلامية من صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة الرياضية وصحيفة الاقتصادية، ورعاة الضيافة رؤوم إن وجبله للشقق الفندقية، معظم الفعاليات المقامة بالمهرجان إلى معمل تدريبي مباشر للزوار والسواح على الموروث الشعبي من خلال حرفيات متخصصات في المنتجات التراثية القديمة، وجذبت فعالية “يد يحبها الله ورسوله” التي تقام لأول مرة في حائل بمشاركة أكثر من 28 حرفية من برنامج بارع بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضمن فعاليات مهرجان الصحراء العاشر، حيث أبدى الصغار والكبار تفاعلهم وإعجابهم بالفعالية وتسابقوا على التقاط الصور التذكارية لأعمال الحرفيات.

وأوضحت منظمة الفعالية “يد يحبها الله ورسوله زهوة الشمري أن الفعالية تقام يومياً خلال فعاليات المهرجان ، حيث يشاهد الحضور من الحرفيات عملية صناعة الخوص” السعف والتي تستخدم من أوراق النخيل ، كذلك صناعة الغزل والنسيج، كذلك وفن الكروشية أو التريكو وهو الحياكة أو لف الخيط بالإبر، بالإضافة إلى صناعة السدو .

