عزام الدخيل يستقيل من رئاسة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

أعلن الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة السعودية للأبحاث والتسويق الدكتور عزام الدخيل اليوم (الأحد) استقالته من منصبه.

كشف الدكتور الدخيل عن ذلك في تغريدة على حسابه في “تويتر”، معبراً عن شكره لزملائه في المجموعة، داعياً لهم بالتوفيق والسداد.

بدورها، أعلنت الشركة عبر بيان لها اليوم موافقة مجلس الإدارة على الاستقالة، موضحةً أنها جاءت لظروف الدخيل الشخصية، وأنها تسري اعتباراً من اليوم 29 يناير 2017.

وأفادت بأن مجلس الإدارة قرر اليوم تعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة.