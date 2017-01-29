 30 خبيراً دولياً يناقشون مخاطر التجمعات البشرية في مؤتمر جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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30 خبيراً دولياً يناقشون مخاطر التجمعات البشرية في مؤتمر جدة

30 خبيراً دولياً يناقشون مخاطر التجمعات البشرية في مؤتمر جدة
المناطق_جدة

ستضيف محافظة جدة أكثر من 30 متخصصاً دولياً في طب الحشود والتجمعات البشرية الذين يناقشون أدوات تقييم المخاطر في ” المؤتمر الدولي التقني لمناقشة أدوات تقييم المخاطر ذات الصِّلة بالحشود والتجمعات البشرية “بتنظيم وزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 31 يناير إلى 1 فبراير 2017م.

وأوضحت “الصحة” أن المؤتمر يهدف إلى وضع تصور لأدوات تقييم المخاطر للحشود والتجمعات البشرية، ونقل خبرة المملكة في عمل تقييم المخاطر والذي نفذه المركز العالمي لطب الحشود بالوزارة العام الماضي .

وأشارت الوزارة إلى مشاركة عدد من خبراء جامعة واشنطن الأمريكية وفليندرز الإسترالية، بالإضافة إلى متخصصين من أفريقيا الجنوبية وبريطانيا وباكستان وإندونيسيا إلى جانب متخصصين في الصحة العامة وصحة الحشود من جامعة الملك سعود وأم القرى ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة وجامعة الفيصل .

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