 أمير الشرقية يوجه باستقرار أسعار الدقيق والأعلاف وفتح المجال للشباب السعودي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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أمير الشرقية يوجه باستقرار أسعار الدقيق والأعلاف وفتح المجال للشباب السعودي

أمير الشرقية يوجه باستقرار أسعار الدقيق والأعلاف وفتح المجال للشباب السعودي
المناطق_فهد المريخي
شدد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على أهمية استقرار أسعار الدقيق والأعلاف المركبة ووتوفيرها للمستهلكين بسهولة وجودة عالية في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة يحفظها الله من دعم واهتمام لهذا القطاع، لافتا سموه إلى أن عملية الاستيراد والخزن الاستراتيجي تتم عن طريق الجهات المعنية بالدولة، بينما تقوم شركة المطاحن بالطحن والتوزيع.
وناقش سموه يحفظه الله خلال استقباله اليوم الأحد بمكتبه بديوان الإمارة الرئيس التنفيذي لشركة  المطاحن الرابعة حماد محمد القحطاني ونائبه جمال محمد الصبحي، استقرار أسعار القمح بالسوق المحلية والأعلاف المركبة ،  مطالبا سموه بإحلال الشباب السعودي في هذا المجال وتدريبهم وتأهيلهم وتوظيفهم،  متنميا سموه للقائمين على الشركة التوفيق والسداد.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة حماد القحطاني، خلال اللقاء بأن الشركة الرابعة تحت مظلتها 3 فروع هي: الدمام، والخرج، والمدينة المنورة،  وتنتج حوالي 1350 طن من القمح، مبينا بأنه تم  خلال اللقاء استعراض المتغيرات التي تمّت على الدقيق المدعوم، وآلية العمل مع المستفيدين بعد خصخصة المؤسسة العامة للحبوب

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