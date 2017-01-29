إيقاف جميع نوادي الطيران الرياضي

أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأحد جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي وما يتبعها في جميع أنحاء المملكة، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات، ولضمان قيام تلك النوادي بالتنظيم والإشراف الفعال لتلك الأنشطة، في إشارة إلى ما لاحظته الهيئة العامة للطيران المدني حول عدم استيفاء أندية الطيران للشروط.

ويستند قرار المنع على المادة 199 المنظمة للمرحلة الانتقالية نحو استيفاء المتطلبات النظامية لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بالطيران المدني، المعتمدة من لوائح سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، ، إضافة إلى الفقرة 199 (CC) من الجزء 199 والخاصة بأندية الطيران التي تنص على وجوب استيفاء أندية الطيران للجزء 149 من اللوائح، في مدة أقصاها 12 شهر من تاريخ بدء تطبيق اللوائح في 1 مارس 2016 وحيث أن المدة قد قاربت على الانتهاء دون تقدم ملموس نحو الوفاء بالمتطلبات النظامية في المدة المحددة، أوقفت الهيئة العامة للطيران المدني جميع أنشطة نوادي الطيران الرياضي، وما يتبعه في جميع أنحاء المملكة لحين استيفائهم المتطلبات النظامية ذات العلاقة والانتهاء من الترخيص الخاص بمزاولة تلك الأنشطة.