الفرنسي كارتيرون يتصدر قائمة المرشحين لتدريب النصر

كشفت مصادر مقربة من البيت النصراوي أن الفرنسي باتريس كارتيرون بات المرشح الأقرب لخلافة الكرواتي زوران ماميتش في تدريب فريق النصر الأول لكرة القدم، فيما تبقى من منافسات في الموسم الرياضي الجاري.

وأضافت أن النصر خاطب المدرب الفرنسي بهذا الشأن حيث أبدى الأخير تقبله للفكرة، مشيرة إلى أن سير المفاوضات يسير بصورة إيجابية حتى الآن.

وكانت آخر تجارب كارتيرون التدريبية في فريق وادي دجلة المصري، ودرب قبلها فريق مازيمبي الكونجولي والمنتخب المالي، حيث كانت تجاربه الثلاثة الأخيرة في القارة الأفريقية