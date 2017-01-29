100 جناحا مجانيا لدعم الأسر المنتجة.. خوجه يفتتح مهرجان الحارة المكاوية في نسخته الثانية

إفتتاح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجه، فعاليات مهرجان الحارة المكاوية في نسخته الثانية مساء أمس الخميس بالتزامن مع بدء إجازة منتصف العام، بحضور كلا من مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، مدير عام مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في العاصمة المقدسة حمدي يونس، مدير الخدمات في أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، رئيس مجلس مركز حي النزهة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عادل حافظ.

وأوضح رئيس مجلس مركز حي النزهة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عادل حافظ، أن المهرجان في نسخته الثانية حرص على تطوير فعالياته واخراجه بطريقة جاذبة لكافة أفراد الأسرة، حيث يتضمن المهرجان فعاليات ثقافية تناقش أهم المشاريع التطويرية والتنموية لأحياء مكة المكرمة وحاراتها يقدمها نخبة من المسؤولين والمهتمين ليقف المواطن والمقيم المكي على تلك المشاريع الجبارة والتطويرية التي صنعتها الحكومة الرشيدة لينعم كل شخص على أرض مكة المكرمة بالخدمات الجليلة والمتميزة لرفاهية إنسان مكة ومكان مكة، كما وجه بذلك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وأضاف حافظ، كما تتضمن الحارة المكاوية2 على أجنحة لمختلف الدوائر الحكومية والأسر المنتجة بطريقة تحكي للزائر قصة العمارة الحجازية وشموخ تراث رواشينها وبساطة الحياة الحجازية بطبائعها “طيبة، شهامة،كرم”.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف، أن المهرجان جسد العديد من ملامح التراث المكي الأصيل عامة والحارة المكية على وجه الخصوص، بأزقتها ومهنها الحرفية ومركاز العمدة والبعد الاجتماعي والإنساني لذلك المجلس الذي يجمع أهالي الحارة الواحدة لمناقشة أحوالهم ومساندة وتقديم الدعم والمعونة لمحتاجينهم.

من جهته أفاد مدير عام مكتب العمل والتنمية الاجتماعية في العاصمة المقدسة حمدي يونس، أن جميع الأجنحة التسويقية الحرفية منها أوالتجارية قدمتها الوزارة مجانا لدعم الأسر المنتجة والبالغ عددها 100 جناح، مشيرا إلى أن إدارته تهدف إلى صناعة الإنسان الحرفي المهني وتشجعه وتدعم الكوادر الوطنية للنهوض بالصناعات المحلية والتراثية التي تميز بها الأجداد وتنميتها وتطويرها لترسم لكل زائر مراحل تطور هذه المهنة الشريفة، كيف بدأت ونمت وتطورت وأصبحت علامة تجارية رائدة تنافس في سوق العمل.

وفي ختام الافتتاح أعرب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية المهندس عدنان خوجه، عن شكره وتقديره للعاملين في المهرجان، كما كرم كافة الجهات الداعمة والمساندة لاخراج هذا المهرجان بالصورة التي تعكس القيمة التراثية الحضارية للحارة المكية بأبعادها الاجتماعية والإنسانية القيمية والاقتصادية.