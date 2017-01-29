 66515 فحص مخبري للربع الأول من العام الحالي بصحة نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 1 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 29 يناير 2017 ميلاديا

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66515 فحص مخبري للربع الأول من العام الحالي بصحة نجران

66515 فحص مخبري للربع الأول من العام الحالي بصحة نجران
المناطق_نجران

أجرت صحة نجران ممثلةً بالمختبر الإقليمي خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي 1438هـ 66515 فحص لعينات أمراض الدم  وغيرها من الفحوصات المخبرية  التي شملت (  الهرمونات ( كبار ، حديثي ولادة) – الفيروسات- أمراض الدم – بنك الدم – الفحوصات الجرثومية لمياه المنشئات –  النات  – PCR – السموم والأدوية – الأمصال – الأمراض المعدية للمتبرعين)

فيما بلغ عدد الفاحصين لفحص ما قبل الزواج 1233 مراجع ، بينما كان عدد الفاحصين من العمالة الوافدة 317.

الجدير بالذكر بان صحة نجران نفذت مؤخراً 11 حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع الإدارات الحكومية والخاصة والمجمعات التجارية منها حملات تقديراً لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي ونفذت العديد من الدورات التدريبية في مجال المختبرات وبنوك الدم وأقامت أنشطة اجتماعية التي توليها قدر كبير من الاهتمام من خلال نشر وتوعية المجتمع ببرامج  توعوية وتثقيفية صحية ، والتذكير بأهمية التبرع بالدم وفوائده

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