متعة الخيل والطيران في ثاني ايام مهرجان إجازتي سعادتي بالخرج

استمرارا لفعاليات مهرجان إجازتي سعادتي الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج إنطق عصر أمس السبت فعاليات مهارات ركوب الخيل في مقر المخيم الكشفي على طريق العين في الدلم.

وقد كشف مالك اسطبل كرم الخيل الأستاذ عبدالله العثمان أن فريق الاسطبل بدأ في استقبال الزوار في مقر الفعالية وتدريبهم وتعليمهم مهارات ركوب الخيل إضافة إلى شرح معلومات عن الخيل والإجابة عن استفسارات الزوار.

وكشف العثمان أن الاسطبل يعمل بإشراف مدربين وطنيين منذ بداياته عام 1424 ويقدم خدماته للهواة والفرسان, وهو مسجل في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة ويضم عدد كبير من الخيول العربية وخرج أكثر من 900 فارس اتقنوا ركوب الخيل من خلال البرامج والدورات التي تعقد على فترات.

وتعد مهارة تعلم ركوب الخيل من الوصايا النبوية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم, وحرص تعليم الخرج على أن يتم منح كافة فئات المجتمع الفرصة لتعلم المهارة على أيدي خبراء في مجالهم وفي موقع مهيأ ومخصص لممارسة هذه الهواية.

الجدير بالذكر أن المتنزهين استمتعوا بمشاهدة عروض للخيل والقفز إضافة إلى فعاليات مصاحبة كالطيران الشراعي والمعارض المصاحبة.

وتستمر الفعاليات اليوم الأحد, حيث ينطلق عصر اليوم المهرجان الكشفي بمسابقات وعروض وألعاب ومهارات كشفية وألعاب ترفيهية, فيما يقام بعد صلاة المغرب فعالية الطهي الخلوي وحفل السمر في مقر مخيم المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ” طريق العين بالدلم